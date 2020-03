Roger Martínez reaparecería con América en el Clásico Capitalino

El futbolista colombiano recibiría el 'perdón' de la directiva azulcrema y podría volver a jugar con las Águilas el próximo viernes ante Pumas

Hay noticias para los aficionados del América, pues es probable que Roger Martínez, quien no ha jugado ni un solo minuto en este Clausura 2020, reaparezca con el equipo el próximo viernes cuando el Club de Coapa visite a los Pumas de la UNAM.

De acuerdo a información de John Sutcliffe , de ESPN, el futbolista colombiano podría regresar con las Águilas en el Clásico Capitalino, lo que indicaría que habría recibido el 'perdón' de la directiva, que no lo contemplaba más para este torneo.

Cabe mencionar que Roger causó la furia de los altos mandos azulcremas desde el torneo anterior, cuando expresó ante los medios de comunicación su deseo de salir del equipo para regresar al futbol de Europa.

El cafetero quería regresar sí o sí al Viejo Continente; no obstante, el Club de Coapa no recibió mas que una oferta de préstamo por parte del Genoa, algo que no convenció al club.

Fue cuando Martínez comenzó a tener una actitud negativa para el entorno del equipo, por lo que causó la molestia de la afición, que lo comenzó a señalar por "caminar", incluso en la final que el equipo perdió ante Rayados.

Jugadores quieren a Roger

De acuerdo a la misma fuente, los propios jugadores del América habrían pedido a Miguel 'Piojo' Herrera interceder ante la directiva para que le 'levanten el castigo' al colombiano.

Y es que las Águilas tienen muchas ausencias por lesión como Nicolás Castillo y Benedetti, Renato Ibarra y Santiago Cáceres, mientras que Bruno Valdez no estará en el partido por suspensión.

Será en los próximos días cuando Herrera defina al once titular que viajará a Ciudad Universitaria para disputar una nueva edición del Clásico Capitalino.