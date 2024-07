Rodrigo Huescas ha decidido cerrar su ciclo con Cruz Azul para embarcarse en un nuevo desafío en el futbol europeo. El jugador mexicano ha anunciado su traslado al club más destacado de Dinamarca, que participa en la Champions League, afirmando con entusiasmo su deseo de crecer.

Aunque la partida de Rodrigo Huescas deja un vacío en Cruz Azul, también abre la puerta para que otros jóvenes talentos del club tengan la oportunidad de destacar y seguir los pasos del futbolista de 20 años.

Para Huescas, esta transferencia representa una oportunidad invaluable para desarrollar su talento en un entorno internacional y medirse contra algunos de los mejores equipos y jugadores del mundo.

¿Qué dijo Rodrigo Huescas tras su salida de Cruz Azul?

Rodrigo Huescas, tras confirmar su salida de Cruz Azul, expresó su entusiasmo por unirse al Copenhague, al cual describió como el club más grande de Dinamarca.

“Se me hizo un proyecto muy interesante. Al final, creo que es un gran equipo. Si no es que, como lo que tengo entendido, es el equipo más grande de Dinamarca. Es un equipo que juega competencias donde puedo superarme, tanto en lo deportivo, como en lo personal y se me hizo un buen reto”, comentó Rodrigo Huescas.

Huescas también mostró su agradecimiento hacia Cruz Azul por facilitarle cumplir su sueño de jugar en Europa: “Yo más que nada estoy agradecido con la institución por permitirme salir y que me hayan facilitado cumplir mi sueño. Siempre seré canterano de Cruz Azul, entonces siempre voy a estar agradecido con ellos porque yo salí de ahí”, destacó.

El jugador mexicano reveló que se inspiró al ver videos del Copenhague enfrentando a equipos de élite como el Manchester City y el Real Madrid. “Justo estaba viendo videos de Copenhague jugando contra el Manchester City, contra el Real Madrid. Creo que juegan competencias muy importantes y me visualizo y se me enchina la piel”, compartió Huescas.

🗣️ “Es una oportunidad muy importante para mí, voy a crecer mucho y vengo al viejo continente como lo soñé de pequeño”, Rodrigo Huescas @HiSportsTV #CruzAzul pic.twitter.com/BqEsXzGXSK — Gerardo González (@gerardoo_gh) July 8, 2024

¿Cuándo es el próximo partido de Cruz Azul sin Rodrigo Huescas?

Tras la partida de Rodrigo Huescas, Cruz Azul se alista para su próximo desafío en la Liga MX, enfrentando a los Rayados de Monterrey el sábado 13 de julio del 2024.

El encuentro entre Rayados de Monterrey y Cruz Azul está programado para las 21:10 horas (hora del Centro de México) y se llevará a cabo en el Estadio BBVA.