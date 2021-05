Ricardo 'Tuca' Ferretti, quien vive su último torneo como entrenador de Tigres, señaló que no sabe nada del fichaje de Florian Thauvin.

En las últimas horas se ha hablado de la inminente llegada del futbolista francés, Florian Thauvin, al Club Tigres; sin embargo, Ricardo 'Tuca' Ferretti, entrenador del equipo, no sabe nada al respecto.

'Tuca' Ferretti, quien vive su último torneo como entrenador de Tigres, señaló este jueves en conferencia de prensa que no sabe nada acerca del rumor que asegura que Thauvin llegará como refuerzo del equipo.

"¿De qué rumor me hablas? No sé de ningún rumor. Estoy sabiendo ahorita, no pedí ningún jugador ni lo voy a utilizar, no sé qué decirte, no es un jugador que voy a utilizar. Yo estoy dedicado al partido del Atlas" Ricardo 'Tuca' Ferretti. DT Tigres

Tuca Ferretti, indiferente ante la llegada de Florian Thauvin

Ricardo Ferretti siguió siendo cuestionado sobre el fichaje de Florian Thauvin, a lo que contestó no saber nada, aunque sí señaló que a él, como ya no estará en el club para el próximo torneo, le da igual.

"Esto ya será una cosa a futuro, tendrían que investigar si está contratado o definitivo como en todos estos años que ustedes me han dicho. Para mí ni me va ni me viene, la verdad. Si yo siguiera te podría decir: ¿Está firmado? ¿No?, entonces no hay nada" Tuca Ferretti. DT Tigres

¿Thauvin qué 👀?



🐯"Tuca" Ferretti, DT de @TigresOficial, habló sobre la posible llegada del jugador del @OM_Officiel



🗣️“Yo no pedí ningún jugador, ni lo voy a utilizar” pic.twitter.com/EWlmX541yL — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) May 6, 2021

Florian Thauvin sería el primer refuerzo de Tigres en la era post-Ricardo Ferretti

Después de 10 años, el Club Tigres comenzará una nueva etapa sin Ricardo 'Tuca' Ferretti como entrenador, quien llevó al equipo a ganar cinco títulos de la Liga MX.

Llegó una nueva directiva comandada por Mauricio Culebro y aunque todavía no se sabe quién dirigirá al equipo -aunque el Piojo Herrera es el más adelantado- el equipo ya tiene casi amarrado a su primer refuerzo.

Se trata de Florian Thauvin, delantero francés que llegaría casi en las mismas condiciones que André-Pierre Gignac , como agente libre proveniente del Olympique de Marsella.

Habrá que esperar, pero todo parece indicar que el galo de 28 años será el nuevo goleador de Tigres, en donde espera ser el heredero de Gignac.