Ricardo Salinas Pliego explotó contra la Selección Mexicana luego de que no pudieran ganar contra Qatar en la Copa Oro, el empresario no se guardó nada.

Y es que, Ricardo Salinas Pliego se pronunció en su cuenta de Twitter y mencionó que los jugadores de la Selección Mexicana se quejaban del cansancio, cuando tienen bastantes recursos y viven de la mejor forma posible, pero en realidad no daban resultados.

Además, comparó a combinado nacional con algunas empresas nacionales, las cuales definió como inservibles y costosas. Después de sus declaraciones los comentarios no se hicieron esperar.

“¿Y ahora a quién van a culpar por la actuación de la decepción nacional, ya entendieron? Se cansaron de fallar. Viven en un country, andan en BMW para arriba… Acuérdense… MALA y CARA, ahh pero muy Mexicana, como algunas “empresas” públicas que nos cuestan miles de millones y no sirven para nada, pero son muy soberanas jajajajaja”, escribió.

Ricardo Salinas Pliego pide que no culpen a los dueños

Por otro lado, Ricardo Salinas Pliego pidió no culpar a los dueños del futbol de los malos resultados de la Selección Mexicana, además tundió a los jugadores por no haberle podido anotar un gol a la Selección de Qatar.

“Ahorita sale la bola de pendejos a culparme a mi y a los otros dueños porque los señoritos no pueden meterle 1 gol a la selección de Qatar… pero cuando es hora de entrenar llegan desvelados, se quejan del calor, de la duración de los entrenamientos, etc. La portería mide 7.20 x 2.4 metros y no pueden meter una pelota, ahhhh pero la culpa es mía”, se lee.

Selección Mexicana vs. Qatar

La Selección Mexicana acumulaba 2 triunfos consecutivos en la Copa Oro, su objetivo era culminar con una fase de grupos perfecta pero no lo lograron.

Y es que, los descuidos ocasionaron que Qatar les anotara un gol, pero a pesar de haber tenido varios tiros a portería, no pudieron concretar ninguno y perdieron 1-0.

