Ricardo Peláez reconoció que le gustaría fichar para Chivas a Henry Martín y Sebastián Córdova.

México.- Ricardo Peláez, director deportivo del Club Deportivo Guadalajara , admitió que existen al menos dos jugadores del Club América que le gustaría fichar para las famosas Chivas.

En la víspera del Clásico Nacional que se jugará el próximo 14 de marzo , Ricardo Peláez aseguró que, si de él dependiera, buscaría fichar a Henry Martín y Sebastián Córdova , jugadores estelares del Club América.

“América tiene muy buenos jugadores, conozco a (Sebastián) Córdova porque me tocó trabajar en fuerzas básicas y me tocó ver su desarrollo hasta que sale a Necaxa. A Henry Martín me tocó seguirlo en sus primeras etapas en Mérida y en Tijuana y preguntamos por él estando en América... si tuviera que escoger sería uno de esos dos” Ricardo Peláez

En el Clásico Nacional se juegan más que sólo 3 puntos: Ricardo Peláez

En la misma entrevista con Marca Claro, Ricardo Peláez aseguró que el Clásico Nacional representa más que sólo tres puntos para el Club Deportivo Guadalajara, de modo que la intención será ganar a como dé lugar.

Sin embargo, es un hecho que el Club América llegará en mucho mejor momento que las Chivas, pues actualmente ocupa el segundo lugar del Torneo Guard1anes 2021 con 22 puntos luego de diez jornadas llevadas a cabo.

“Representa mucho este partido, no en puntaje, como cualquiera diría: 'son tres puntos', pero no son tres puntos, hay una historia, hay una afición que está esperando con mucho ánimo el que su equipo pueda vencer, pueda salir ganador, hay mucha rivalidad, hay historia, hay muchos factores que lo hacen diferente” Ricardo Peláez

¿ 𝘼́𝙂𝙐𝙄𝙇𝘼𝙎 𝘼 𝘾𝙃𝙄𝙑𝘼𝙎 ? 💣



Ricardo Peláez expresó que si pudiera fichar dos futbolistas del América, serían Sebastián Córdova y Henry Martín. pic.twitter.com/dIZE5e3OKE — TVC Deportes (@TVCDeportes) — TVC Deportes (@TVCDeportes) March 9, 2021

¿Víctor Manuel Vucetich dejará al Club Deportivo Guadalajara?

Además de hablar del Clásico Nacional, Ricardo Peláez se pronunció en torno a los rumores que circulan sobre la posible salida de Víctor Manuel Vucetich , DT de las Chivas.

Aunque Peláez Linares reconoció que los resultados de Víctor Manuel Vucetich no han sido los mejores, descartó categóricamente que su puesto se encuentre en riesgo por la racha negativa.