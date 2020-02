El director deportivo del Rebaño señaló que jugadores, cuerpo técnico y él mismo son culpables de la situación por la que atraviesa el equipo.

Ricardo Peláez salió a dar la cara tras la dolorosa derrota que las Chivas de Guadalajara sufrieron a manos de los Tigres de la UANL en el Estadio Universitario, en partido correspondiente a la Jornada 5 del Clausura 2020.

El director deportivo señaló que tienen un gran plantel, no así un equipo, por lo que aseguró, todos han quedado a deber en el Rebaño, comenzando por él.

"No tenemos equipo, tenemos plantel en este momento, todos somos responsables" Ricardo Peláez. Director Deportivo Chivas

Ricardo Peláez sobre la continuidad de Tena: “En el fútbol todos estamos siempre con las maletas hechas”....

Peláez Linares, quien dijo entender la molestia de la afición, le dio respaldo total al trabajo de Luis Fernando Tena , quien se convirtió en tendencia en redes sociales con #FueraTena tras la goleada sufrida en el Estadio Universitario.

“Todos somos responsables. Los jugadores defienden el proyecto de la directiva y del cuerpo técnico en la cancha, dejándolo todo. El día que veamos no se da eso estaremos preocupados”

Oribe no se preocupa por su falla

Otro de los que también dio la cara tras la derrota del Rebaño en Monterrey fue Oribe Peralta, quien habló sobre la terrorífica falla que tuvo con la portería completamente vacía, lo que en ese momento hubiera provocado una reacción del equipo rojiblanco.

El experimentado delantero se mostró despreocupado, pues señaló que esta no ha sido la única gran falla que ha cometido a lo largo de su carrera.

“Me equivoqué como cualquier persona. No pasa nada. En mi carrera he tenido muchas fallas como ésta, lo cual no me hace peor o mejor" Oribe Peralta

Las Chivas ya suman cuatro partidos sin ganar en Liga MX y se ubican en la undécima posición con siete unidades. Su siguiente encuentro será el próximo sábado 15 de febrero en casa ante Cruz Azul.