Ricardo Peláez aseguró que en Chivas ya no tolerarán actuaciones tan pobres como la del Clásico Nacional.

México.- Aunque se esperaba que la conferencia de prensa que el Club Deportivo Guadalajara (Chivas) llevó a cabo fuera más sustancial, Ricardo Peláez, director deportivo del equipo , lanzó una advertencia dirigido a los jugadores.

Y es que Ricardo Peláez consideró que la actitud que demostró el plantel no fue acorde a un Clásico Nacional. De ahí que afirmara que todo aquel jugador o miembro de la institución que no se entregue al máximo tendrá que hacer sus maletas.

"El que no se rompa la madre, no va estar en Chivas"



Ricardo Pelaez



✅✅✅✅✅✅✅✅...



Jugadores de chivas en este momento 👇 pic.twitter.com/cnzSpAmkR9 — Doñita Pambolera (@ALESIRAM20) — Doñita Pambolera (@ALESIRAM20) March 15, 2021

Cabe señalar que él también se incluyó en esta advertencia, pues afirmó que en un equipo como Chivas todos están siendo monitoreados de manera permanente.

“Aquí un jugador con un rendimiento o una actitud como la de ayer no van a seguir en Chivas. O nos partimos la madre todos o no vamos a seguir en Chivas. La actitud no es negociable. el jugador que no se entregue en cuerpo y alma no va a poder seguir en Chivas. Lo mismo de la directiva, de mí para abajo, y en el cuerpo técnico” Ricardo Peláez

Ricardo Peláez y Vucetich salieron a darle la cara a los aficionados. Un paliativo porque si no hay mejora en la cancha, luego ya no habrá discurso que alcance.



“O nos partimos la madre todos, o no vamos a seguir en Chivas” dijo Peláez para él, Vuce y jugadores — Villarreal Villalbazo (@OmarVV9) — Villarreal Villalbazo (@OmarVV9) March 15, 2021

No me quiero ir de Chivas, estoy feliz aquí, dice Ricardo Peláez

Este 15 de marzo surgieron rumores en torno a la salida de Ricardo Peláez, director deportivo del Club Deportivo Guadalajara (Chivas). Sin embargo, el susodicho descartó que haya puesto su renuncia tras la derrota ante el Club América en el Clásico Nacional.

Es más, aseveró que se encuentra feliz en Chivas, de modo que por ahora no pasa por su mente abandonar el proyecto, máxime porque, como señaló, confía plenamente en el cuerpo técnico encabezado por Víctor Manuel Vucetich y en los jugadores.

Ricardo Peláez 🗣'Aquí el futbolista que no se rompa el alma no seguirá en el equipo. El que no se entregue en cuerpo y alma, no estará en Chivas'. pic.twitter.com/eQ25ujfYTJ — Diego Yvey Chavez (@diegoyvey) — Diego Yvey Chavez (@diegoyvey) March 15, 2021

No obstante, Ricardo Peláez dejó en claro que sólo se irá si Amaury Vergara , presidente del Club Deportivo Guadalajara, decide hacerlo a un lado ante la falta de resultados.