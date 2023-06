Hugo Sánchez quien actualmente se encuentra documentando la serie “Bios” en uno de los capítulos contó el día que fue reventado en España, especialmente por los aficionados del Atlético de Madrid, quienes lo llamaron traicionero por ir a jugar al Real Madrid.

Parece ser que que solo la afición piensa eso de Hugo Sánchez , sino también uno de sus compañeros en el Atlético de Madrid, pues un ex jugador tachó al Pentapichichi de traicionero y desleal cuando fue fichado por el Real Madrid.

Rubén Cano, exdelantero de los colchoneros, se expresó de muy mala manera del goleador mexicajo: “Hugo Sánchez es la peor persona que tuve como compañero en todos los equipos que jugué”

Además, Rubén Cano dijo que fue “traicionero y desleal como no conocí a ningún otro. No dejo amigo ni en el Atlético ni en el Madrid..ni debe tener en México y lo digo por que el primer año casi convivimos y ayudamos mucho”.

Incluso, el susodicho afirmó que la pareja de Hugol se metía con el equipo rojiblanco: “Tan mal persona que cuando íbamos a jugar afuera las esposas se juntaban a jugar a las cartas o bingo... y si él entraba de suplente la mujer festejaba los goles del contrario... y quería y demostraba que quería que el Atlético perdiera”

Hugo Sácnhez Atlético de Madrid (tomada de video)

Hugo Sánchez la pasó mal en el Atlético de Madrid

Dentro del capítulo de la serie “Bios” Hugo Sánchez reveló como fue su estadía en el Atlético de Madrid, donde aseguró no haberla pasado nada bien.

Hugo Sánchez dejó una pequeña rajada de su etapa en el equipo colchonero. En los primeros episodios de la serie, el ex delantero reveló que sufrió mucho en sus primeros meses con el Atlético de Madrid.

“En esos tres meses, fueron los peores meses que pasé en mi vida, vi titulares en los periódicos que decían que queremos futbolistas, no mariachis. En la tribuna me gritaban: ‘Indio. Cabrón. Irás al paredón’. Se me inflamaban las amígdalas, pero decía ‘Ahora voy a jugar mejor’”, reveló el mexicano.

Hugo Sánchez campeón de la Copa del Rey con el Atlético de Madrid

Hugo Sánchez quien en su momento fue uno de los delanteros más importantes en la década de los 80 y 90´ pudo darle un título de la Copa del Rey al Atlético de Madrid en las cuatro temporadas que defendió la camiseta.

A pesar del difícil periodo de adaptación, Hugo Sánchez fue campéon de la Copa del Rey con el Atlético de Madrid en la temporada 1984-1985. Donde ademá fue el autor de los dos goles con los cuales vencieron al Athletic Club.

En esa temporada, Hugo Sánchez terminó siendo pichichi al concretar 19 goles. En los cuatro años con los colchoneros disputó 111 partidos donde marcó 54 anotaciones.

