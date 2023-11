Giovani dos Santos sorprendió a propios y a extraños, pues después de estar desaparecido en el mundo del futbol, el exjugador se pronunció en redes sociales para mostrar su apoyo a Claudia Sheinbaum candidata a la presidencia de México, por lo que fue reventado por los aficionados.

El pasado miércoles 9 de noviembre, Giovani dos Santos dio de que hablar a través de las redes sociales, después de que se diera a conocer un video donde se muestra apoyando a Claudia Sheinbaum; esto fue motivo para que los aficionados reventaran al exfutbolista.

Cabe destacar que Giovani suma dos años sin ver actividad en el futbol profesional desde su salida del Club América en el 2021 y desde entonces se mantiene sin equipo.

El exjugador se vio involucrado en el ojo del huracán por apoyar a la precandidata del partido politico Morena.

¿Qué le dijo Giovani dos Santos a Claudia Sheinbaum?

Giovani dos Santos apareció de nueva cuenta y no lo hizo jugando para un equipo de futbol profesional, sino más bien para mandar un video y mostrar su apoyo a Claudia Sheinbaum, quien podría ser la próxima presidenta de México. En dicho clip, el exfutbolista le dice lo siguiente:

“Hola, mi tan querida Dra. Claudia, soy Giovani dos Santos, su amigo y admirador. Quería mandarle este video con un fuerte abrazo y saludo, decirle que estoy muy orgulloso de que va a ser la primera presidenta de mi México querido, decirle que cuenta con mi apoyo y espero pronto acompañarla en algún evento”, mencionó Giovani.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez, que el hermano de los dos Santos se pronuncia con un video politico, pues hace no mucho también mostró su apoyo al ex Gobernador de Tabasco, Adan Augusto, quien también forma parte de Morena.

#NoEsBroma El futbolista Giovani Dos Santos inicia proselitismo a favor de Sheinbaum.



¿Cuánto costó la opinión de este futbolista? pic.twitter.com/VbArzVIcRp — Carlos Torres (@CarlosTorresF_) November 9, 2023

Revientan a Giovani dos Santos por apoyar a Claudia Sheinbaum

Después de que se diera a conocer el video de Giovani dos Santos en apoyo a Claudia Sheinbaum, las redes sociales explotaron en contra del exjugador, pues los aficionados lo reventaron con comentarios negativos como los siguientes:

“Quién le puede hacer caso a ese jugador desinflado, bueno pero los chairos sí y básicamente el mensaje es dirigido a los chairos”.

“Cuando el fútbol ya no deja, le cobras a Adan Augusto y luego a Shamebee”.

“Lamentable. No dan una por el fútbol de su país y aparte lo quieren hundir en la miseria opinando de política”.

“Un futbolista mediocre a partir de su vida adulta, perdido en vicios y que tuvo que dejar equipo tras eqyipo por su pesimo rendimiento. Vaya publicidad”.

“Lo que hacen por la torta y el refresco”

