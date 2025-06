Caliente TV, televisora que llegó hace poco al futbol mexicano, es la encargada de transmitir los partidos de Champions League de los miércoles pero en la Jornada 7 presentó problemas con su señal.

A través de X, diversos aficionados comenzaron a quejarse de que la señal de Caliente TV se cayó por lo que no pudieron seguir los primeros minutos de los partidos de Champions League de las 2 de la tarde.

CALIENTE TV se cayó por completo.

En plenos partido de Champions League pic.twitter.com/8xyzfYj5BX — Hugo Valensi (@HugoValensi) January 22, 2025

Aunque la transmisión se cayó solo por unos minutos, los seguidores no ocultaron su molestia y se hicieron presentes en redes sociales ya que se perdieron las primeras acciones de partidos como Feyenoord vs Bayern, PSG vs Manchester City o Real Madrid vs Salzburgo.

Fallas en transmisión de Champions League no son las primeras que registra Caliente TV

Las fallas presentadas por la plataforma de Caliente TV en este miércoles de Champions League no son las primeras que tiene la app desde su llegada.

Y es que, en el Play-In del Apertura 2024, Caliente TV transmitió el Xolos vs América en exclusiva a través de su aplicación pero esta se cayó al inicio del encuentro.

Debido a las dificultades técnicas y a que en aquel encuentro la afición también comenzó a quejarse en redes sociales, la televisora se vio forzada a transmitir el encuentro por su canal de YouTube.

Los mejores memes sobre las fallas en la transmisión de Champions League por Caliente TV

En primera instancia, varios aficionados creyeron que no podían seguir la Jornada 7 de la Champions League debido a problemas con su internet, pero varios de ellos acudieron a X (antes Twitter) y fue ahí en donde se dieron cuenta de que era Caliente TV lo que estaba fallando.

Incluso algunos de ellos reclamaron que no pudieron ver el primer gol que Santiago Giménez le marcó al Bayern Múnich en la competición europea, pero otros lo tomaron con humor y dejaron varios memes al respecto.

Los técnicos de Caliente TV en este momento, descripción gráfica. pic.twitter.com/I59eUqk37I — CaosFutbol (@Caos_Futbol) January 22, 2025

Los servidores de Caliente TV pic.twitter.com/92B69eAIxk — JC Fidel Mateo (@Fidelsnap) January 22, 2025

Caliente TV en Champions: pic.twitter.com/nTj4nsXmiE — joe hendry (@FernandoGardez) January 22, 2025

Y que se cae la señal de Caliente TV pic.twitter.com/J5bJGe8xoq — Rivas (Offseason Version) (@JorgitoRivas10) January 22, 2025

Cabe recordar que seguir los partidos de Champions League, Liga MX y Ligue 1 a través de la señal de Caliente TV no tiene costo alguno, aunque se rumora que próximamente empezarán a cobrar a sus sucriptores.