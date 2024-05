La Selección Mexicana no puede mantenerse sin ‘vacas sagradas’, pues tras la salida de Memo Ochoa, Andrés Guardado, y hasta Henry Martín, se reveló que la Federación Mexicana (FMF) busca imponer nuevos líderes.

La Selección Mexicana está en vísperas de disputar la Copa América 2024 en los Estados Unidos, torneo que servirá como preparación para el Mundial del 2026, al que la FMF quiere llegar con nuevos líderes.

Se ha revelado que la FMF busca que la Selección Mexicana tenga nueva dopamina dentro y fuera del terreno de juego por lo que ya habría analizado a sus siguientes 3 líderes en el seleccionado nacional.

El cambio generacional que se está planteando en la Selección Mexicana debe tener pies y cabeza, así como tener en el equipo a 3 líderes que guíen a las nuevas generaciones que llegaron al Tricolor.

Estos serían los 3 líderes que la FMF busca imponer en la Selección Mexicana

La Selección Mexicana se ha convertido en el hazmerreír de todo el mundo desde su eliminación en Fase de Grupos del Mundial de Qatar 2022, y ante los constantes fracasos, se eliminaron las ‘vacas sagradas’ y se impondrán a 3 líderes nuevos.

Los anteriores líderes en el equipo ya no están, por lo que la Federación Mexicana buscará colocar a 3 nuevas caras al frente de la Selección Mexicana, mismas que se harán cargo de los ‘jovencitos’.

La FMF tiene planeado imponer a Edson Álvarez, César Montes, y Santiago Giménez, como los 3 líderes del siguiente proyecto, los 3 futbolistas juegan en Europa, y ese es el mérito para liderar a la Selección Mexicana, según Gibrán Araige.

“La Federación tiene a 3 seleccionados que quiere convertir en los nuevos pilares de la Selección Mexicana: Santiago Giménez, Edson Álvarez, y César Montes”: Gibrán Araige

David Faitelson revela que Henry Martín no fue convocado por culpa de Santiago Giménez

David Faitelson decidió hablar sobre la ausencia del que a su parecer, “es el mejor delantero mexicano del momento”, y decir que al no convocarlo, le quitan presión a Santiago Giménez.

“Al parecer Henry Martín no quiso ser suplente de Santiago Giménez, un jugador al que necesitaban quitarle presión, y que el delantero del América no aceptó para ser su suplente”, dijo David Faitelson.

El hecho es que Santiago Giménez será el delantero titular de la Selección Mexicana para la Copa América 2024, y de no cumplir con las expectativas puestas en él, no volverán a darle complacencias al no convocar a alguien que esté en mejor ritmo goleador que él.