Una nueva polémica es protagonizada por jugadores del Club América, pues varios miembros del plantel se fueron de fiesta por el cumpleaños de Diego Valdés.

Diego Valdés cumplió 30 años de edad el pasado 30 de enero, por lo que tuvo una fiesta con sus compañeros del Club América.

Varios jugadores del plantel campeón del futbol mexicano habrían asistido a la celebración, por lo que algunos aficionados azulcremas los cuestionaron en redes sociales.

Y aunque los futbolistas no subieron fotografías de la reunión, un periodista reveló todos los detalles de la fiesta.

Diego Valdés celebra su cumpleaños con fiesta a la que asistieron jugadores del Club América

Diego Valdés llegó al tercer piso, pues el pasado 30 de enero cumplió 30 años de edad y lo celebró con una fiesta a la que asistieron jugadores del Club América.

Los futbolistas del Club América que asistieron a la fiesta de Diego Valdés no compartieron fotos del momento, pero la información fue revelada por el periodista Juan Carlos Zúñiga.

Durante el programa Los Campamentos, que se transmite en La Octava Sports y Radio Red, el comentarista señaló que no hay evidencias de la celebración, pero obtuvo información del interior del plantel.

“Diego Valdés el fin de semana cumplió 30 años, hubo fiesta, nada más que los jugadores del América no son tontos y no subieron imágenes, pero me dicen que estuvo sabroso el baile”, dijo Juan Carlos Zúñiga.

¿Cómo fue la fiesta de cumpleaños de Diego Valdés a la que asistieron los jugadores del América?

Diego Valdés celebró su cumpleaños número 30 con una fiesta a la que asistieron jugadores del Club América, y según Juan Carlos Zúñiga “el baile estuvo sabroso”.

Los jugadores del Club América no compartieron ni imágenes ni videos del momento, por lo que no existe ninguna evidencia de la fiesta de Diego Valdés.