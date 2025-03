El Club León no podría mandar como refuerzo a James Rodríguez al Club Pachuca ahora que la FIFA lo sacó del Mundial de Clubes 2025 por el tema de multipropiedad.

La novela del Grupo Pachuca y el Mundial de Clubes 2025 todavía no llega a su fin pues varios tienen la esperanza de ver a James Rodríguez en la competencia.

Lamentablemente, esto no será posible aunque el Club León mencionó que apelará ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) ya que no está nada contento con la decisión de la FIFA.

"Club León acudirá a todas las instancias para apelar esta decisión y llegaremos hasta las últimas consecuencias para defender el lugar obtenido en la Copa Mundial de Clubes FIFA 2025″, se leía en el comunicado de la FIFA.

¿Por qué James Rodríguez no podría ser refuerzo del Club Pachuca en el Mundial de Clubes 2025?

La FIFA dejó fuera al Club León del Mundial de Clubes 2025 y el Club Pachuca no podrá reforzarse con James Rodríguez debido al tema de la multipropiedad.

No es que esté prohibido en el reglamento del Mundial de Clubes 2025 que un equipo, como el Club Pachuca, pueda sumar a James Rodríguez como refuerzo.

El problema es que que sería contradictorio que el Club León mande a uno de sus jugadores cuando intentarán una vez más demostrarle a la FIFA que son un equipo independiente.

Por lo tanto, ni James Rodríguez ni cualquier otro jugador del León podría participar con los Tuzos del Pachuca hasta que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) responda la apelación del equipo esmeralda.

El presidente del Club León revela si James Rodríguez podría ser el refuerzo del Club Pachuca

El presidente del Club León, Jesús Martínez Murguía, reveló en una entrevista exclusiva en el programa Futbol Picante que no ve viable la opción de mandar a James Rodríguez o a otro jugador al Club Pachuca para jugar el Mundial de Clubes 2025.

La prioridad del Club León será tratar de pelear por el lugar que se ganaron en el Mundial de Clubes 2025 y para poder hacerlo, Jesús Martínez Murguía no cree conveniente actuar de manera contradictoria ante la FIFA.

“Yo creo que no, para nada. Ahorita yo tengo en mi mente en pelear porque no quisiera quedar fuera, pero no creo que sea algo viable“, declaró Jesús Martínez Murguía, presidente del Club León.