David Faitelson se ha caracterizado por hacer tremendos reportajes a lo largo de su carrera y el más conocido fue el “Color de Faitelson”, sin embargo se reveló quién era el encargado de realizarlo. Se trata otro periodista que trabajó durante muchos años con el nuevo integrante de TUDN.

“El color de Faitelson” es muy conocido dentro del periodismo deportivo, pues David Faitelson realizó grandes reportajes en el cual consistía en grabar todo lo que acontecía previo, durante y post partido, algo que sin duda marcó la carrera del comunicador, ahora se sabe otro periodista era quien los realizaba.

Y esque esto se dio a conocer después de que un usuario de “X” compartiera un Tik Tok en el que señala lo grande que ha sido José Ramón Fernández al formar grandes comunicadores como es el caso del propio David Faitelson, André Marín, Luis García y Christian Martinoli.

En ese video un usuario etiquetó al realizador del “Color de Faitelson” que lleva de nombre de Odin Ciani, éste le respondió y confirmó que él fue el creador de dichos reportajes que protagonizaba el nuevo integrante de TUDN.

Odin Ciani el realizador del “Color de Faitelson”

A través de redes sociales se dio a conocer que Odin Ciani fue el realizador del “Color de Faitelson” así lo confirmó el propio periodista quien trabaja en ESPN y que también tuvo paso por los protagonistas en TV Azteca.

A raíz del Tik Tok compartido por un usuario donde se le reconce a José Ramón Fernández como un gran formador de periodistas, otro internauta etiquetó a Odin Ciani para asegurarse de que el era el dueño del “Color de Faitelson” por lo que el periodista respondió lo siguiente:

“Era de Faitelson, yo lo hacía, lo producía, hacia la historia de los protagonistas, las entrevistas, dirigía la cámara, la edición y el ponía su voz. Pero siempre se llamo el color de Faitelson.” señaló Odin Ciani.

odin Ciani (captura de pant)

David Faitelson no dejó a ESPN por dinero

David Faitelson cambiará de casa televisiva, lo que ha despertado varias reacciones en redes sociales. Sin embargo el propio comunicador ha dejado en claro que su salida de Espn no es por dinero

En entrevista para As en W, David Faitelson explicó que tiene presente no qudarse en su zona de confort, por lo que siempre está en busca de nuevos retos dentro de su carrera y que su salida de la televisora de Walt Disney no se debe a un tema de dinero.

“No te quedes en una zona de confort”,.No es un tema de dinero”. mencionó Faitelson.

El nuevo miembro de TUDN puntualizó que desde que inició su carrera nunca sintió que estuviera trabajando, sin embargo, tras años en ESPN, ya se había vuelto algo rutinario.

“La empresa es maravillosa… una gran, gran empresa, siempre me apoyó hasta el último día, nunca faltó un centavo, realmente una empresa, para mí, modelo… pero bueno, yo tenía que darme un lujo al final de mi carrera” agregó el comunicador.

