Los días de Jaime Lozano como DT en la Selección Mexicana se terminaron tras su fracaso en la Copa América 2024 y se acaba de revelar la verdadera razón por la que se irá.

El entrenador Jaime Lozano ya no seguirá al mando de la Selección Mexicana por varios errores que cometió y la principal razón es porque nunca reforzó el cuerpo técnico del equipo tricolor.

En la junta de la Asamblea de Dueños de la Liga MX, la FMF propuso que Jaime Lozano dejara de ser DT para convertirse en el auxiliar de Javier Aguirre, cosa que rechazó de inmediato.

Por lo tanto, Jimmy Lozano le dejó el camino a Javier Aguirre para tomar su lugar como DT aunque el ex entrenador de la Selección Mexicana comentó en una entrevista que no le interesa volver a dirigir al tricolor.

¿Por qué Jaime Lozano se irá de la Selección Mexicana?

Recientemente se reveló qué sucederá con el futuro de la Selección Mexicana y cuál es la verdadera razón por la que Jaime Lozano ya no seguirá siendo el DT del equipo tricolor.

De acuerdo con el periodista Gibran Araige, la FMF consideró que Jaime Lozano nunca reforzó su cuerpo técnico desde que llegó a la Selección Mexicana lo que causó la salida del estratega.

“La Federación no quedó satisfecha con una situación en general, que no reforzó nunca su cuerpo técnico desde que llegó al banquillo tricolor, Duilio Davino e Ivar Sisniega le pidieron reforzar con algún auxiliar de experiencia en su equipo de trabajo y tras un año, esto no ha sucedido y me parece que esa es la gota que derramó el vaso”, explicó Gibrán Araige.

Además, la FMF le ofreció a Jaime Lozano ser el auxiliar técnico de Javier Aguirre pero no le gustó la oferta y por ende ya no seguirá siendo el DT de la Selección Mexicana.

¿Qué pasará con el futuro inmediato de la Selección Mexicana tras la salida de Jaime Lozano? 🤔🇲🇽@GibranAraige nos comenta sobre la posible llegada de Javier Aguirre al timón para vivir una tercera etapa como seleccionador



¿Quién será el nuevo DT de la Selección Mexicana?

Ahora que quedó libre un asiento en la Selección Mexicana tras la salida del DT Jaime Lozano, el principal candidato para ocupar su lugar es Javier Aguirre y posiblemente regrese por tercera vez para rescatar al Tri.

Es casi seguro que Javier Aguirre sea el nuevo DT de la Selección Mexicana pues varios reportes indican que es la primera opción para reemplazar a Jaime Lozano.

“Javier Aguirre apunta para ser el nuevo DT de la Selección Mexicana, ya hay pláticas desde hace varios meses y todo parece indicar que va a regresar como DT en su tercera etapa como estratega del conjunto tricolor”, informó Gibrán Araige.