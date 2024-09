El mundo sigue recordando al legendario periodista deportivo, André Marín, y recientemente revelaron que tenía un sueño que no pudo cumplir y no tiene nada que ver con el futbol.

El pasado lunes 16 de septiembre, André Marín, murió a los 52 años de edad luego de haber recibido un trasplante de pulmones a causa de una enfermedad llamada Clostridium difficile.

El periodista deportivo luchó durante un largo tiempo contra esta infección que es conocida por atacar al intestino por lo que el organismo de André Marín se fue deteriorando poco a poco.

André Marín dejó una huella en el mundo deportivo y en la Liga MX pues construyó una importante carrera como periodista convirtiéndose en uno de los más talentosos en el medio.

¿Cuál fue el sueño de André Marín?

En el programa de Buen Morning Show del diario Récord, revelaron cuál fue el máximo sueño de André Marín y sorprendentemente, no tenía nada que ver con su carrera que era el futbol.

El reportero, Alejandro Gomez, platicó que André Marín soñaba con poner un hotel boutique cuando se retirara como periodista deportivo y dedicarse a atenderlo de tiempo completo en una playa.

“Constantemente me decía yo voy a poner un hotel boutique, en una playa medio desierta, no necesariamente una playa muy llena, yo lo voy a atender personalmente. Ese es mi sueño y así me voy a retirar”, dijo Alejandro Gomez del diario Récord.

Como dato extra, Alejandro Gomez, quien parecía haber sido muy cercano al comentarista, recordó que André Marín solía ser una ‘gran cliente’ en el squash.

EL SUEÑO DE ANDRE MARÍN 🕊️@AlejandroGomezA reveló que el sueño del periodista mexicano era poner un Hotel Boutique y atenderlo personalmente 🏨 pic.twitter.com/tjl5XKV59B — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) September 17, 2024

El homenaje a André Marín en la Liga MX

Tras la muerte del narrador deportivo, André Marín, la Liga MX quiso despedirse de uno de los mejores comunicadores del futbol mexicano y le rindieron homenaje en uno de sus partidos.

Ayer martes 17 de septiembre se llevó a cabo la Jornada 8 del Apertura 2024 de la Liga MX y en el partido del Club América contra el Atlas FC le dedicaron un homenaje a André Marín.

Antes de que comenzara el partido, el árbitro Adonai Escobedo pidió un minuto de silencio en memoria de André Marín y después, el Estadio Ciudad de los Deportes se llenó de aplausos.