Una nota, que debería ser escándalo de la Liga MX, pues involucra retraso en pagos de los salarios de los jugadores está pasando desapercibido, pues no es la primera vez que sucede algo así en el fútbol mexicano.

No es de extrañar que sean dos equipos los que se estén viendo involucrados en este adeudo de salarios, equipos que curiosamente pertenecen a “la misma franquicia”.

Aunque mucho se ha hablado de cómo afecta la multipropiedad en la Liga MX y cómo buscarían desaparecerla antes de 2026, hoy en día es un tema que sí está afectando al menos a estos dos equipos del fútbol mexicano.

Estos dos equipos no solo no les ha pagado su salario a los jugadores si no también dejan mucho que deseas futbolísticamente hablando.

¿Qué equipos de la Liga MX le deben el salario a sus jugadores?

Fue el famoso periodista deportivo, Ignacio “fantasma” Suárez, quien dio a conocer a través de su cuenta de X que en dos equipos de la Liga MX no se les ha pagado el salario a sus futbolistas.

Primero, antes del partido vs Chivas, dio a conocer que el Club Puebla era un desastre pues aparte de que eran el último lugar en la tabla de posiciones y tener 4 derrotas en sus últimos 5 partidos, La Franja tenía adeudos salariales con sus jugadores.

Usuarios de redes comenzaron a poner en entre dicho lo mencionado por el Fantasma Suárez, quien no dudó en reiterar lo que decía y nombra al otro equipo que también le debe a sus deportistas.

“Lo de los retrasos en salarios en ClubPueblaMX y MazatlanFC son reales. No me dudes. Qué no lo reconozcan públicamente por temor a represalias es diferente”, mencionó el Fantasma Suárez.

Suárez añadió que el proyecto de Puebla y Mazatlán eran solo para tener deportes a bajo costo pero un proyecto deportivo sólido que respetara a la afición.

Usuarios en redes sociales aseguraron que el Puebla se veía desinflado cada torneo con la venta de buenos jugadores y que ahora ya “cualquiera” le anotaba al equipo.

Lo de los retrasos en salarios en @ClubPueblaMX y @MazatlanFC son reales...

No me dudes...

Qué no lo reconozcan públicamente por temor a represalias es diferente.... https://t.co/o8EvvPjHI0 — ignacio suarez (@fantasmasuarez) April 7, 2024

¿Cómo van el Puebla y Mazatlán este torneo?

El tema de los salarios es algo grave que en algún punto va a detonar otros problemas, sin embargo, algo ya visible es el mal paso de Puebla y Mazatlán en el torneo.

Mientras que el Mazatlán no ha podido entrar a liguilla en ninguno de sus torneos disputados en la Liga MX en este Clausura 2024, se encuentra fuera del Play In pues en su último partido de la jornada 13 fue goleado por el Pumas 4 goles a 0.

Esto dejo a los cañoneros en la posición 14 con 3 encuentros por disputar, uno en contra de Pachuca que sería el rival más fuerte a vencer.

Por otro lado el Puebla se encuentra en el fondo de la tabla. Durante este jornada 13 fueron las Chivas quienes le ganaron a La Franja 3 goles a 2.

Puebla se encuentra fuera de toda posibilidad de pasar al Play In pues tiene sólo 5 puntos. Aún se tiene que enfrentar a América y Cruz Azul en esta recta final del torneo.