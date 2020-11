Los cruces se disputarán el 21 y 22 de noviembre, serán a partido único y en caso de haber empate, se definirá en penaltis.

Por primera vez en muchos años, el repechaje volverá a tener un papel fundamental en la Liga MX, ya que ocho equipos se jugarán la vida a un sólo partido para acceder a la Liguilla del torneo Guard1anes (Apertura) 2020.

León, Pumas, América y Cruz Azul fueron los mejores cuatro equipos del torneo, por lo que ya están en cuartos de final ; no obstante, Monterrey, Tigres, Chivas, Santos, Pachuca, Necaxa, Toluca y Puebla son los equipos que no tuvieron una torneo irregular, por lo que tendrán que seguir buscando su pase en el repechaje.

Mucho se habló a lo largo del torneo sobre qué equipos jugarían el famoso repechaje, pero poco, hasta la fecha, de cuándo se jugará y sobre todo cuál será el formato de los cuatro cruces.

¿Cuándo se jugará el Repechaje de la Liga MX?

Los cuatro partidos del Repechaje de la Liga MX están programados para disputarse los próximos 21 y 22 de noviembre a partido único, tal y como lo establece el reglamento de la liga.

"Los partidos de Reclasificación serán a partido único en la sede de los cuatro Clubes mejor ubicados, quienes elegirán el día y el horario de su partido, debiendo celebrarse dos partidos en sábado y dos en domingo", se lee en el reglamento.

Por la condición del compromiso de ser a partido único , el gol de visitante no será efectivo, a diferencia de los cuartos de final y las semifinales de la Liguilla.

¿Qué pasa si empatan en el Repechaje de la Liga MX?

Es una duda que muchos de los aficionados de han preguntado en redes sociales. En el Repechaje de la Liga MX ganará el equipo que meta más goles a lo largo de los 90 minutos.

De persistir la igualdad en el marcador, no se jugarán tiempos extras y se definirá al ganador directamente en penaltis . Es así que sin duda nos esperan cuatro encuentros más que emocionantes.

Cabe recordar que los cruces del Repechaje de la Liga MX son Rayados (5) vs Puebla (12), Tigres (6) vs Toluca (11), Chivas (7) vs Necaxa (10) y Santos (8) vs Pachuca (9).