La tenista de 22 años derrotó en tres sets a la eslovena Tamara Zidansek y avanzó a las semifinales del torneo, la primera mexicana en lograrlo.

Renata Zarazúa escribió la noche del jueves 27 de febrero una de las páginas más importantes en la historia del tenis femenino en México, pues logró avanzar a las semifinales del Abierto Mexicano de Tenis (AMT) 2020 que se realiza en Acapulco.

Ante un estadio lleno solo para apoyarla, la tenista de 22 años derrotó en tres sets a la eslovena Tamara Zidansek por parciales de 6-2, 3-6 y 6-2 , con lo que se convirtió en la primera mexicana en avanzar a las semifinales de este torneo.

Al finalizar el encuentro, la mexicana habló sobre lo importante que fue e tercer set del partido, pues previamente había perdido muchos partidos en dicha instancia.

“En el tercer set salí a ganarlo, he perdido muchos partidos en el tercer set por no salir a buscarlo, eso me ayudó decir pase lo que pase tengo que dar todo y fui punto por punto” Renata Zarazúa

El camino histórico de Zarazúa

Renata Zarazúa, quien entró al torneo por invitación, dio la sorpresa más grande del torneo al derrotar a Sloane Stephens , preclasificada número uno y máxima favorita para ganar el título en Acapulco.

Antes de su participación en el AMT 2020, la mexicana solo tenía una victoria en un torneo de la WTA; no obstante, ahora puede presumir una victoria ante una campeona de Grand Slam.

Posteriormente derrotó a la estadounidense Katie Volynets en los octavos de final, mientras que en cuartos derrotó a Tamara Zidansek para convertirse en la primera mexicana que accede a las semifinales del torneo.