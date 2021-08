Paola Espinosa planea regresar en octubre; quiere otros Juegos Olímpicos

A tan sólo unos días de la llegada de Ivana, la doble medallista olímpica, Paola Espinosa, ya no puede esperar para tener a su primera hija en brazos. Pero tampoco se olvida de su carrera como clavadista, ya que planea regresar a la fosa para octubre próximo.

"Yo creo que no pasa de una o dos semanas, estoy muy cerca de ser mamá. Han sido días pesados, me canso demasiado. Iván (García, también medallista olímpico) y yo la esperamos con muchas ansias. Ya la queremos conocer, estamos desesperados por tenerla en brazos”, explicó Espinosa para el diario AS.

Paola ya no regresaría a la plataforma, sino que en su nueva etapa como clavadista, lo haría desde el trampolín.

“Empezaremos una preparación física, desde Juegos Olímpicos no la tengo. Debo acoplarme a eso y bajar de peso. Mi entrenamiento sería totalmente distinto, me dedicaría al trampolín. En octubre pretendo empezar, intentar ir al selectivo nacional y estar en Juegos Centroamericanos. Ese sería el objetivo del próximo año, ir poco a poco”, comentó.

Espinosa es una de las mejores atletas en su disciplina en la historia de México, puesto que en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 se colgó la medalla de bronce, así como la plata en Londres 2012, ambas en clavados sincronizados; por lo que su máxima meta es retornar a una justa olímpica para intentar alcanzar una tercera presea.

"Por supuesto, para eso estoy de regreso, la meta de cualquier deportista es una medalla olímpica. Sabemos que es un proceso y que hay que ir poco a poco. El objetivo principal es una tercera medalla olímpica, me encantaría que Ivana viera a su papá y su mamá triunfando”, sentenció.

Ahora que se encuentra a punto de ser madre, Paola Espinosa aceptó que su forma de pensar ha cambiado.

"Por supuesto, llevaba cuatro Juegos Olímpicos sin descansar, estuve al pie del cañón durante muchísimos años. Han sido 23 años de mi vida haciendo deporte y ahora valoras muchas cosas de la vida. Tengo sueños como mujer: ser madre, formar mi familia. En definitiva te vuelve más sensible ser mamá”, concluyó.

