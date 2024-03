En medio del tema de la posible naturalización de Álvaro Fidalgo, en redes ya recordaron cuando el mediocampista del Club América le hizo el feo a la Selección Mexicana.

En las últimas horas ha surgido información que desde la Federación Mexicana de Futbol (FMF) ya tienen un plan para consumar la naturalización de Álvaro Fidalgo.

La intención es que el Club América lo vuelva el jugador mejor pagado de la Liga MX y se quede otros dos años (para cumplir requisito FIFA) y así poder estar disponible para el Mundial 2026.

Sin embargo, en redes ya circula un video de una entrevista que le hicieron hace no mucho a Álvaro Fidalgo, donde dijo que no piensa en jugar para la Selección Mexicana.

Álvaro Fidalgo no piensa en jugar con la Selección Mexicana; su sueño es jugar para España

Álvaro Fidalgo romperá los corazones de los fans que lo quieren ver en la Selección Mexicana, pues ya la rechazó y señaló que su sueño es jugar para España.

Fue en entrevista con el reportero de TV Azteca, Carlos Daniel Salgado, apenas en octubre del año pasado, donde Álvaro Fidalgo fue claro y rechazó a la Selección Mexicana.

El jugador del América reveló que no se plantea jugar con la Selección Mexicana, pues su sueño desde siempre ha sido jugar para España.

“Siento a mi país muy fuerte y a día de hoy no pensé, ni siquiera me planteé jugar por México. La verdad mentiría si no digo que es mi sueño jugar por mi país”, dijo Álvaro Fidalgo.

“No me planteo ser jugador para la Selección Mexicana”



Esto me dijo Álvaro Fidalgo apenas en octubre pasado. @AztecaDeportes pic.twitter.com/DI84CB7iLs — Carlos Daniel Salgado (@cdsalgadop) March 27, 2024

Álvaro Fidalgo podría cambiar de decisión; en España tiene nulas chances

La realidad es que Álvaro Fidalgo podría cambiar de decisión de manera conveniente, pues un llamado a la Selección de España es casi imposible.

Y es que Álvaro Fidalgo tiene muy pocas posibilidades de ser llamado por Luis de la Fuente, pues en primera nunca ha jugado en la primera división española.

Pero además, hay una cantidad notable de jugadores, quizá de más calidad, en su posición, como por ejemplo, Fabián Peña, Rodri, Mikel Merino, Martín Zubimendi, entre otros.

El saber que es casi imposible que sea llamado con España, puede provocar que Álvaro Fidalgo cambie de opinión y decida representar a la Selección Mexicana, donde sí tendría un lugar.