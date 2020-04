El Rebaño Sagrado anunció la implementación de dicha medida a través de un comunicado firmado por Amaury Vergara.

México.- La situación económica en los clubes de la Liga MX es apremiante debido a la contingencia derivada de la propagación del coronavirus, de ahí que la mayoría hayan optado por echar a andar diversas medidas como recortar o diferir sueldos.

El último en entrarle a esto fueron las Chivas, y es que Amaury Vergara , presidente del club, dio a conocer en un comunicado que los jugadores, cuerpo técnico y directivos recibirán su sueldo diferido durante la contingencia provocada por el Covid-19.

“Me gustaría agradecer profundamente a jugadores, cuerpo técnico y directiva por sumar al bienestar del staff Chivas, al aceptar el esquema de sueldo diferido a partir del mes de abril”. Amaury Vergara

Recordemos que el Clausura 2020 fue suspendido a mediados de marzo tras completarse la Jornada 10 debido a la entrada del coronavirus en México.

‘Pollo’ Briseño había manifestado inconformidad por tal medida

Cabe señalar que Amaury afirmó que la medida tomada está inspirada en Jorge Vergara , su padre fallecido hace unos meses, toda vez que lo más importante en estos tiempos es cuidar a los trabajadores con menores ingresos.

"Esto en congruencia con la filosofía de nuestro presidente y fundador del Grupo Omnilife-Chivas, Jorge Vergara (qepd) de ser gente que cuida a la gente. Unión y resiliencia por México”. Amaury Vergara

A finales del mes pasado, “Pollo” Briseño, uno de los jugadores de Chivas, se manifestó en contra de acciones como la anunciada este 3 de abril, ya que, explicó, necesita de todo su sueldo para solventar algunas inversiones.