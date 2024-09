El Real Madrid de Kylian Mbappé, Vinicius Jr, Rodrygo y Bellingham, tuvo la visita del Espanyol para disputar su sexto juego de la presente temporada de LaLiga.

Luego de haber conseguido una victoria entre semana frente al Stuttgart, el Real Madrid llegó al encuentro frente al Espanyol en busca de seguir con el buen momento que vive el equipo, pues suma tres victorias consecutivas entre Champions League y LaLiga.

Sin embargo, el arranque del conjunto merengue en esta temporada fue un poco accidentado, pues dejó ir cuatro puntos debido a los empates que tuvo frente a Mallorca en la Jornada 1 y frente a Las Palmas en la Jornada 3.

Rodrygo, Mbappé y Vinicius le dan los tres puntos al Real Madrid frente al Espanyol

A pesar de haber dominado gran parte de la primera mitad, el Real Madrid se marchó al medio tiempo del encuentro contra el Espanyol con el marcador igualado.

En los primeros minutos de la segunda mitad, el mediocampista del Espanyol, Jofre Carreras, mandó un centro dentro del área del Real Madrid que no llevaba dirección de portería pero Thibaut Courtois terminó metiéndolo en su propia portería.

Sin embargo, el conjunto merengue reaccionó rápido, pues Dani Carvajal aprovechó un balón que el guardameta rival dejó en su área e igualó el marcador al minuto 58

El fútbol es tan surrealista que mete gol el espanyol con la única llegada y por un error de Courtois, empata el Madrid con un error del portero que venia siendo el mejor del partido y marca el peor carvajal que he visto en años hoy. Jajajaja pic.twitter.com/F6sfU5g6O4 — Trunks (@trunksRM) September 21, 2024

En la recta final del encuentro, los galácticos se hicieron presentes en el marcador, pues Rodrygo, Vinicius y Mbappé marcaron goles para sellar la victoria 4-1 frente al conjunto catalán.

VAYA PASE DE VINÍCIUS QUÉ ABSOLUTA BARBARIDAD, VAYA GOLAZO 😍😍😍 pic.twitter.com/Cj8OTNdnkA — REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) September 21, 2024

VAYA JUGADÓN DE VINÍCIUS JR Y MBAPPÉ, Y VINÍCIUS JR HACE LA CELEBRACIÓN DE MBAPPÉ CON ÉL



QUE MAL SE LLEVAN 😍😍😍😍pic.twitter.com/TJbDJWs6kJ — REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) September 21, 2024

GOOOOOOOOL DE KYLIAN MBAPPÉ, GOLAZOOO DE KYLIAN MBAPPÉ 😍😍😍😍 pic.twitter.com/kpzFWmUQED — REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) September 21, 2024

Jude Bellingham insultó al árbitro del Real Madrid vs Español

En la recta final del Real Madrid vs Espanyol, cuando el conjunto merengue ya estaba arriba en el marcador, Jude Bellingham explotó contra el silbante del encuentro y en las cámaras de la transmisión se pudo apreciar como le dice “you are a piece of shit”, es decir “eres un pedazo de mierda”.

Amarilla a Bellingham y le suelta: “you’re a piece of shit”. A Saúl le cayeron dos partidos de sanción por decir “eres malísimo”.pic.twitter.com/DuERtH1bF3 — 🅿 (@finallyxpablo) September 21, 2024

La molestia del mediocampista inglés con el árbitro del encuentro se debió a que fue derribado por un jugador del Espanyol, pero el silbante no señaló ninguna falta sobre el jugador merengue.

Al final del encuentro tanto él como Carlo Ancelotti se acercaron al cuerpo arbitral e intercambiaron unas palabras en el terreno de juego.