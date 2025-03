Real Madrid y Atlético de Madrid se medirán en los octavos de final de ida de la Champions League. El Santiago Bernabéu está listo para recibir la primera edición del Derby Madrileño.

Aquí te damos el pronóstico y las posibles alineaciones del Real Madrid vs Atlético de Madrid de los octavos de final de la Champions League.

Real Madrid vs Atlético de Madrid: Pronóstico para los octavos de ida de la Champions League

El Real Madrid es un equipo que vive para la Champions League, no importa el momento que viva siempre se considerará favorito. Además el Atlético de Madrid es cliente de su rival en esta competencia.

El pronóstico del Real Madrid vs Atlético de Madrid de octavos ida de la Champions League es que quedarán 2 a 1 a favor de los Blancos.

Real Madrid vs Atlético de Madrid: Posibles alineaciones para los octavos de ida de la Champions League

Real Madrid: Thibaut Courtois; Rudiger, Asencio, Mendy, Vázquez; Valverde, Tchouaméni, Modric; Rodrygo, Mbappé, Vinícius. +

Atlético de Madrid: Oblak; Molina, Le Normand, Lenglet, Javi Galán; Simeone, De Paul, Barrios, Samuel Lino; Griezmann, Julián Álvarez.

Real Madrid vs Atlético de Madrid (Manu Fernandez / AP)

Real Madrid vs Atlético de Madrid: Fecha para ver los octavos de ida de la Champions League

Este martes 4 de marzo de juegan los octavos de final de ida de la Champions League, Real Madrid y el Atlético de Madrid será el partido más atractivo de la jornada.

Además jugarán, ese mismo día, el Club Brujas vs Aston Villa, PSV vs Arsenal, Dortmund vs Lille.

Real Madrid vs Atlético de Madrid: Horario para los Octavos de ida de la Champions League

La hora de los octavos de final entre Real Madrid vs Atlético de Madrid de Champions League será a las 14:00 hrs, tiempo del centro de México.

Real Madrid vs Atlético de Madrid: ¿Dónde ver los octavos de ida de la Champions League?

El Real Madrid vs Atlético de Madrid de octavos ida se podrá ver en México por MAX, solamente en transmisión online, o streaming.

¿Cómo llega el Real Madrid en los octavos de ida de la Champions League?

Real Madrid no pasa el mejor momento de la temporada, sin embargo, la Champions League es la competencia que más se le da. Por otro lado el Atlético de Madrid se le dificulta más y tiene un historial negativo ante su rival en esta competencia.

Aún así, Real Madrid viene de caer hasta el tercer lugar en LaLiga, ya que perdió ante el Betis 2 a 1.