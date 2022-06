Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, desveló todo lo ocurrido en la negociación con el francés Kylian Mbappé.

Kylian Mbappé, quien estuvo muy cerca de llegar al Real Madrid, se decidió sorpresivamente por continuar con el París Saint-Germain, situación que puso de cabeza a todo el futbol mundial.

Florentino Pérez, en entrevista con El Chiringuito , rompió el silencio sobre la decisión del atacante francés

“No me traicionó, Mbappé transmitió a todos su deseo de jugar en el Real Madrid, era su sueño como lo ha manifestado. Lo quisimos hacer en agosto y no le dejaron. No aceptaron la oferta”, aseveró el mandamás merengue.

Las últimas propuestas del PSG cambiaron la decisión de Mbappé , según Florentino Pérez, que descubrió cosas del jugador que no le gustaron.

“En el Real Madrid no hay nadie por encima del club. Es un gran futbolista pero el futbol es un deporte colectivo y tenemos unos valores y principios que no queremos cambiar”, declaró Florentino al famoso programa.

💣 "ESTE MBAPPÉ NO ES MI MBAPPÉ" 💣



🔥 "ESTE NO es el que YO QUERÍA TRAER" 🔥



🌟¡FLORENTINO, más contundente que nunca en #ChiringuitoFlorentino! pic.twitter.com/naTVZFon8O — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 15, 2022

¿Qué le ofreció el PSG a Kylian Mbappé?

De acuerdo con Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, la decisión de Kylian Mbappé cambio tras algunas propuestas del París Saint-Germain.

Florentino Pérez y el director general José Ángel Sánchez tenían contacto continuo con Mbappé, pero notaron un cambio sospechoso en su actitud.

“Le habían ofrecido ser líder del equipo y la gestión del club. Vi que no era el Mbappé que quería traer. Ha debido cambiar de sueño”, explicó.

🐢❌"La PRESIÓN que ha tenido que soportar MBAPPÉ NO es NORMAL"



🙄"No cualquiera puede aguantarla..."



🌟FLORENTINO lo tiene claro en #ChiringuitoFlorentino. pic.twitter.com/h8Hjftn2In — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 16, 2022

Presión política en el rechazo de Kylian Mbappé al Real Madrid

Florentino Pérez también comentó sobre la presión que ha tenido que cargar Kylian Mbappé, quien, asegura, recibió llamadas políticas para que no se fuera.

“Es muy joven y la presión le afecta más. Le llamó el presidente de la República para pedirle que no se fuera. No es normal. No tiene ningún sentido porque hay más clubes allí”, dio a conocer Florentino.

“ Zidane y Benzema lo han hecho en el Real Madrid y son grandes para que se sienta orgulloso el presidente. Le llamó la alcaldesa y le ofrecieron en Qatar cosas de locos. Eso le hizo bloquearse”, concluyó el líder del cuadro blanco.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok