Para cerrar con broche de oro la Jornada 11 de la Liga MX Femenil, Rayadas recibió al América Femenil en la cancha del BBVA, en un duelo que dejó un escandaloso marcador para las vigentes campeonas.

Rayadas y América Femenil se volvieron a ver las caras en la Liga MX Femenil luego de que ambos equipos protagonizarán la final del Clausura 2024 que terminó en una dramática tanda de penales en donde ganaron las regias.

Además este partido significó el primer choque entre Katty Martínez con su ex equipo, pero la realidad es que no pudo hacer nada y las Águilas le mostraron que no les hace falta en el plantel.

¿Cómo quedó el Rayadas vs América de la Liga MX Femenil?

La cancha del BBVA recibió a los dos equipos finalistas del Clausura 2024 de la Liga MX Femenil, en donde el América Femenil derrotó 2-4 a las Rayadas que quisieron reaccionar ante el poderío azulcrema.

Apenas marchaban 22 segundos del partido cuando Sarah Luebbert desbordó por la banda a una velocidad que ninguna jugadora de Rayadas pudo detener y con una definición dentro del área consiguió el 1-0 para el América Femenil.

Al minuto 4, las Águilas aprovecharon la desestabilización de la zaga regiomontana y tras robar el esférico casi en el medio campo, Kiana Palacios definió dentro del área a poste cruzado para el 2-0.

Aquí les dejamos el cuarto de América Femenil. 🔥#SomosDesafiantes ⚡️ pic.twitter.com/u5Jmj79nom — LigaBBVAFemenil (@LigaBBVAFemenil) September 24, 2024

En el minuto 9, llegó el tercero para las de Coapa con un cobro de Irene Guerrero desde los 11 pasos y finalmente al 33′, Kiana firmó su doblete y el cuarto para las azulcremas.

En la recta final del juego Nicole Pérez hizo el primer tanto de las locales en una jugada a balón parado, mientras que Christina Burkenroad que entró de cambio hizo el segundo tras una serie de rebotes.

¿Cuándo vuelven a jugar Rayadas y América Femenil en la Liga MX Femenil?

Tras esta goleada, ambos equipos tendrán que cambiar rápidamente de chip ya que tienen que encarar la jornada doble de la Liga MX Femenil, América Femenil jugará el jueves 26 de septiembre ante Santos Laguna.

Mientras que Rayadas disputará su juego correspondiente a la Jornada 12 el viernes 27 de septiembre cuando visite a las Esmeraldas de León.