Admite Raúl Ruidíaz que inseguridad en México provocó que saliera a MLS

El ofensivo inca reconoció que vivió momentos muy complicados durante su estancia en Michoacán.



México.- Cada vez es más frecuente que diversos futbolistas de la Liga MX opten por irse a la MLS. En su mayoría lo hacen para ser merecedores de un sueldo más atractivo, pero también buscando una mejor calidad de vida .

Tal es el caso de Raúl Ruidíaz, quien desparramara talento con el Morelia. Y es que, tal como reveló en una entrevista con ESPN, la inseguridad que se vive en México fue uno de los factores que le orillaron a fichar con el Seattle Sounders.

“Si vienes soltero no influye tanto, pero si tienes familia tienes que pensarlo dos veces venir a México. No puedes ser ajeno a lo que pasa en tu estado, viví tantas cosas y vi tantas otras, que influyó mucho para elegir la MLS”.

Raúl Ruidiaz

Ruidiaz fue el gran héroe que propició que los Monarcas salvaran la categoría en 2017. Además, clavó 40 goles con la camiseta purépecha, lo que le hizo convertirse en uno de los preferidos de la hinchada.

⚽🗞️🗣️



El verdadero motivo por el que Raúl Ruidíaz decidió dejar la liga mexicana y emigrar a la MLS fue la inseguridad. El peruano dijo, vió y vivió tantas cosas en Morelia que mejor prefirió partir. "tienes que rezarle a Dios para que no te ponga en el lugar equivocado" pic.twitter.com/FLvpXjRQda — Fútbol Diario (@FutboolDiario) February 17, 2020

México es complicado pero nunca tuve amenazas, reconoce el delantero



En el mismo sentido, el atacante charrúa recordó que durante su estancia en Michoacán vivió momentos bastante complicados por el violento entorno que le rodeaba, mas, por fortuna, nunca recibió amenazas ni estuvo en el lugar equivocado.

“Tuve muchos percances cuando estuve en México, cuando íbamos a comer o a cenar, pero amenazas no. Afortunadamente ahora soy muy feliz. Todo me tocó de lejitos… es un país muy complicado por la situación que está viviendo, pero creo que sí no te metes en problemas, no pasa nada. Más allá de todo, rezarle a Dios que no te ponga en el momento equivocado”.



Vale decir que Raúl Ruidíaz y Seattle Sounders chocarán este jueves 20 de febrero ante el Olimpia de Honduras en lo que será el duelo de Ida por los Octavos de Final de la Concachampions 2020 .