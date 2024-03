Raúl Orvañanos es uno de los periodistas deportivos de la vieja guardia más famosos en México, puede presumir de un curriculum impresionante, sin embargo en los últimos años ha sido motivo de memes por errores en vivo y otros descuidos en televisión.

Usuarios de redes sociales no pierden oportunidad para hacer memes o burlarse del comentarista de Fox Sports, Raúl Orvañanos, está vez el motivo fue un video en el que se le ve haciendo ejercicio.

Y es que los aficionados que llevan tantos años escuchándolo narrar futbol, dicen que se encuentra en una edad avanzada para hacer ese trabajo, debido a que confunde jugadores o les cambia de nombre.

Incluso, siempre le recuerdan la frase: “este es rapidísimo”, ya que la dice cada vez que ve a un jugador

de raza negra.

No solo es esa, tiene otra famosa palabra, la de: “Uuuuuy, uuuuuy.” Esa carta la utiliza cada vez que hay una jugada inesperada.

“Si en tu casa pones 2 ligas en un clavo ..es el mismo efecto de lo que estas haciendo en el video”

“Nooooo bueno!!! Noooooo bueno!!! Pero quien le enseñó a hacer ejercicio así mi don Raul?!?!?!? Usted es rapidísimo!!!!”

“Tengo las mismas ganas de trabajar que las de Raul Orvañanos de hacer ejercicio JAJAJAJA”

Esta entrenado para sacar a pasear el ganso pic.twitter.com/yQrHuPNW6v — Ese (@ELeseBe1) March 1, 2024

Frases y memes más chistosos de Raúl Orvañanos

Se podría hacer una gran recopilación de los mejores momentos de Raúl Orvañanos y solo en su etapa en Fox Sports. Va desde confundir nombres a que se le traben las palabras al hablar.

Uno de ellos es cuando a Raúl Orvañanos le tocó narrar el partido de León vs América, casualmente presenció el debut del refuerzo americanista, Javairo Dilrosun, sin embargo no tardó ni 2 minutos en confundirlo con Quiñones.

Que no se pierda la bonita costumbre de Raúl Orvañanos confundir a Javairo por Julián Quiñones



Ya denle su pensión y que se retirepic.twitter.com/QfYDUuulQM — 🦅🏆 El HINCHA 🏆🦅⚽ ™☄️ (@El_Hincha12) February 11, 2024

Uno de sus mejores momentos fue cuando confundió a Nahuel Guzmán con el francés Gignac, en realidad en ese partido, León vs Tigres, dejó un sin fin de errores para el recuerdo, básicamente no se le entendía lo que decía. No se puede describir con palabras esa narración, lo mejor es ver el video.

“A las manos de Gignac” “Tiramela garga”

JAJAJAJAJA una joya de Orvañanos:https://t.co/ptO84cQDWa — Hugo (Apuestas) (@hugowx_) April 26, 2023

Raúl Orvañanos, su pasado por televisoras y polémicas

Raúl Orvañanos fue un portero profesional, destacó en el Atlante, aunque su carrera como futbolista no fue muy larga, solo duró 9 años. Se le ha visto más detrás del microfono, ya que después de su retiro comenzó su carrera en la televisión en 1974.

La primera televisora que dio la bienvenida Raúl Orvañanos fue TV Azteca, ahí duró 20 años, después pasó a Televisa en su mejor época, sin embargo por problemas con su exjefe, decidió partir a Fox Sports hasta la actualidad.

Sí, fue Javier Alarcón con el que tuvo problemas en Televisa, se dice que no se pueden hablar, ya que Raúl Orvañanos acusó a su exjefe en televisa de quitarle su programa.