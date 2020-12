Raúl Jiménez fue sometido a una operación tras un violento choque de cabezas con David Luiz, defensa del Arsenal.

México.- Luego del impactante golpe que sufrió Raúl Jiménez, mismo que le provocó una fractura en el cráneo, la principal pregunta que surge es cuánto tiempo tardará en recuperarse.

Tal como señalaron los Wolves, Raúl Jiménez se encuentra fuera de peligro tras ser operado por la fractura de cráneo. Incluso el delantero mexicano utilizó sus redes sociales para agradecer los mensajes de apoyo recibidos tras su choque con David Luiz, defensa del Arsenal.

Aunque todavía es prematuro para establecer un tiempo de recuperación, éste oscilaría entre uno y tres meses, tomando en cuenta que hasta el momento no se ha hablado de un daño cerebral, según la explicación ofrecida por el neurólogo Juan Alberto Nader , quien fue consultado por ESPN.

“Dependiendo que tan grave sea la fractura, requerirá de uno a tres meses y se acabó el asunto, ya si es una fractura lineal y pequeña ni un mes, dependemos mucho del tamaño de la fractura y del tratamiento que se le dé” Juan Alberto Nader

En ese sentido, el neurólogo Juan Alberto Nader expuso que las próximas horas serán fundamentales en este tema, ya que con toda seguridad someterán a Raúl Jiménez a diversas pruebas para descartar la existencia de daños mayores .

“Si fue operado de una fractura de cráneo, no es tan importante porque tuvieron que alinear el cráneo y listo, pero si me dicen que fue operado de una fractura de cráneo y hubo daño cerebral, hubo golpe en el cerebro, eso sí es importante y lo importante no sería el tratamiento de la fractura, si no al tratamiento del cerebro. Debemos esperar unas 24 o 48 horas para saber qué tan grave está o qué tan grave se pueda poner en el futuro” Juan Alberto Nader

Raúl Jiménez, de 28 años, es sin lugar a dudas el futbolista mexicano más sobresaliente de la actualidad debido a sus gratas actuaciones con los Wolves en la Premier League.

Durante la presente campaña, el canterano del América ha conseguido cuatro anotaciones, mientras que en toda su estadía con los licántropos computa 48 goles.