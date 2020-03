En una dinámica en redes sociales, el delantero del Wolverhampton recordó al ecuatoriano como el mejor compañero que ha tenido en un equipo.

Raúl Jiménez jamás se olvidará de Christian 'Chucho' Benítez por una sencilla razón, pues lo considera como el mejor compañero que ha tenido en un equipo de futbol.

En medio de la cuarentena, el delantero de los Wolves realizó una transmisión en vivo a través de Facebook Live, donde contestó algunas de las preguntas de sus miles de seguidores. Una de ellas fue “¿Cuál fue tu mejor pareja en el ataque? ”, a lo que contestó que el 'Chucho', con quien compartió vestidor con las Águilas del América.

“Fue 'Chucho' Benítez, un gran jugador al que le debo mucho, muchos consejos me daba. Me tocó vivir muchas cosas con él, le debo mucho, sé que estaría muy orgulloso de lo que he logrado, él confiaba mucho en mí y estaba seguro de lo que podía hacer” Raúl Jiménez

Raúl Jiménez hizo su debut con América en 2011, mismo año en el que se realizó el fichaje bomba de Christian Benítez procedente de Santos Laguna. Esto hizo que fueran "nuevos" desde el principio en el primer equipo, lo que generó, además de entrenar todo el tiempo juntos, un gran vínculo entre ambos.

En su paso por el Atlético de Madrid, Benfica y ahora Wolverhampton, el atacante mexicano ha compartido vestidor con grandes delanteros de distintas partes del mundo; sin embargo, se sigue quedando con el ecuatoriano, con quien levantó el trofeo de la Liga MX en el Clausura 2013.

Regresar al América y ser entrenador

Sobre su futuro, Raúl Jiménez aseguró que no descarta regresar al Club de Coapa, además de que también reveló que le gustaría prepararse para convertirse en entrenador ; no obstante, todavía no quiere pensar en eso, pues vive un buen momento en Europa.

“En 10 años tendré 39, no sé, me veo retirado de las canchas, espero durar lo más que pueda. He sido un jugador de pocas lesiones, espero seguir durante muchos años más. Quiero seguir como entrenador o en algún puesto en la TV, pero quiero seguir en el futbol”

Jiménez se encuentra dando otra temporada para el recuerdo con los Wolves, equipo con el que ha marcado 22 goles en todas las competencias, 13 en la Premier League y nueve en las distintas etapas de la UEFA Europa League.