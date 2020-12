El DT del equipo licántropo habló sobre el estado de salud y la importancia que el delantero mexicano tiene en la ciudad.

La recuperación de Raúl Jiménez es "positiva", así fue como lo calificó el entrenador de los Wolves, Nuno Espírito Santo, quien habló acerca de lo importante que es el jugador mexicano para el equipo que juega en la Premier League.

El estratega portugués compareció este viernes en conferencia de prensa y, como era de esperarse, fue cuestionado por la salud del delantero mexicano, la cual, reveló, va mejorando de forma positiva.

"Se está recuperando bien y tenemos noticias positivas sobre la situación. Es positivo, pero sabemos de la gravedad de la situación. Sigue en observación y estará en casa pronto", dijo el entrenador.

"Dejémosle descansar y ya veremos", dijo el director técnico portugués, quien ha hecho un gran trabajo desde que tomó las riendas de los Wolves hace dos años, peleando los puestos europeos en la Premier League, considerada la liga más competitiva del mundo.

"Raúl Jiménez significa mucho para la ciudad"

Desde que Raúl Jiménez sufrió aquél brutal golpe accidental de David Luiz, prácticamente todo Wolverhamtpon se volcó en mensajes de apoyo para el mexicano, algo que Nuno Espírito Santo demuestra lo importante que es el mexicano para la ciudad.

"No me sorprende esta reacción. Raúl significa mucho para esta ciudad. Todo lo que puedas decir sobre Raúl no es suficiente, porque es una persona increíble", señaló Nuno.

Tanto es el cariño que los aficionados de los Wolves tienen por Raúl Jiménez, que iniciaron una colecta para mandar a hacerle una manta que será exhibida en los próximos encuentros del conjunto de Wolverhampton.