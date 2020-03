El hijo pródigo de Coapa reveló que desde niño es ferviente seguidor de las aventuras de Gokú y compañía.

México.- En la actualidad, Raúl Jiménez es el gran referente del futbol mexicano allende nuestras fronteras gracias al excelso papel que ha venido jugando con los Wolves de la Liga Premier de Inglaterra.

Por ende, Raúl Jiménez se ha convertido en el jugador predilecto de los hinchas aztecas, y lo será todavía más debido a que confesó en una entrevista que es fan de Dragon Ball, incluso aseveró que no suele perderse ningún capítulo.

Y es que Gokú y compañía han sido parte de la vida del canterano americanista, pues, reveló, sigue dichas aventuras desde que tenía 7 años de edad.

“(Mi programa de TV favorito es) Dragon Ball. Es un anime que he visto desde que tenía como siete años de edad . Y nunca me he perdido un episodio; todavía ahora veo las nuevas películas y algunos capítulos cuando están en la televisión”. Raúl Jiménez

Virgil Van Dijk, el rival más complicado que ha enfrentado

Raúl Jiménez, quien ha sonado para el Real Madrid en días previos, no sólo es aficionado a los animes, sino también a los videojuegos , tan es así que, aprovechando que está en cuarentena por el coronavirus, ha participado en varias partidas de juegos como Apex Legends.

Asimismo, en la entrevista concedida al canal de los Wolves, el delantero explicó que el rival más complicado que le ha tocado enfrentar en una cancha es Virgil Van Dijk, defensa del Liverpool.