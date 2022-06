El Club América atraviesa por un nuevo escándalo luego de que Raúl Araiza, conductor de televisión, revelara en un programa que “el portero más famoso del equipo” le quedó a deber dinero.

Raúl Araiza ventiló al guardameta del Club América “más famoso” en la historia del equipo, quien según en propias palabras del conductor, le pidió dinero prestado y no se lo ha pagado hasta la fecha.

A través de una dinámica en el programa Miembros al Aire, Araiza aprovechó para poder contar la única vez en la que le han visto la cara.

“A mí solo una persona no me ha pagado, me quedó a deber, el portero más famoso del América, aparte siendo amigos, yo lo quiero bien” inició en su confesión.

“El güey me pidió prestado y le presté. Luego me lo encontraba en torneos de golf jugando y yo le decía: ‘Cabrón, qué haces aquí si no tienes un varo’. Nunca me lo pagó, ni a mí ni a otras personas ” finalizó.

Club América: ¿Quiénes son los principales sospechosos de deberle a Raúl Araiza?

Luego de las declaraciones de Raúl Araiza, en donde confesó que “el portero más famoso del Club América” le debe dinero a él y a otras personas, la gente ha comenzado a sacar sus conclusiones al respecto.

Entre los principales señalados destacan Guillermo Ochoa, Moisés Muñoz y Héctor Miguel Zelada, arqueros que han sido históricos para la escuadra azulcrema en la Liga MX.

Sin embargo, del único que se sabe que en reiteradas ocasiones ha hecho saberle al público que practica golf, es Moisés Muñoz, quien a raíz de una invitación de Jorge Campos comenzó a jugarlo.

A pesar de las sospechas, solamente Araiza, la gente a su alrededor y el futbolista de las Águilas, saben cual es la realidad de los hechos.

Moisés Muñoz. (Mexsport)

Club América: Cinco porteros históricos del equipo

Héctor Miguel Zelada

Adrián Chávez

Agustín Marchesín

Guillermo Ochoa

Adolfo Ríos

