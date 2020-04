Rafa Márquez planea regresar al futbol de Europa

El ‘Káiser’ de Michoacán se retiró de las canchas después de su participación en el Mundial de Rusia 2019 con la Selección

Pocos se atreven a negar que Rafael Márquez fue uno de los futbolistas mexicanos más importantes de la historia. Sus números con el Mónaco y Barcelona así lo demuestran, y no descarta volver un día al futbol europeo, donde consiguió sus mayores glorias.

En entrevista para Fox Sports, el exdefensor mexicano confesó que se está preparando para regresar al futbol . Rafa Márquez contó que su sueño es regresar a Europa y, aunque ya trabajó en Atlas como directivo, su intención es la de convertirse en entrenador.

“Como jugador no me quedaron ganas de nada. Lo que hice después de mi retiro fue una ‘probadita’; no tenía experiencia. No descarto regresar al futbol y si regreso sería directamente a Europa. Ahí tengo las puertas abiertas, he tenido muy buenas relaciones y es donde está el mejor futbol del mundo”, explicó Márquez.

El ‘Káiser’ de Michoacán disputó su último partido en el Mundial de Rusia 2018 con la Selección Mexicana, y con Atlas lo hizo en abril de ese mismo año. Posteriormente, Rafa Márquez tomó el puesto de director deportivo, pero reconoce que su carácter lo motiva más a dirigir en la cancha.