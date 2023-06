Víctima de una campaña en su contra por parte de los fans de Cruz Azul, que lo culpaban de todos los males de La Máquina, Rafael Baca lamenta que sólo por se un jugador veterano le hayan cargado mayor responsabilidad.

La campaña del “Fuera Baca” que alimentaron los fans del Cruz Azul en las redes sociales, tuvieron en Rafael Baca a uno de sus principales objetivos.

Rafael Baca (captura)

Así vivió Rafael Baca la campaña de fans en su contra

En entrevista con Ricardo Peláez, en el programa Futbol de Cabeza, el ahora ex jugador de La Máquina Rafael Baca reflexionó acerca de lo que vivió en Cruz Azul.

“Cuanto más tiempo pases en un equipo, me refiero a años, los primeros que van a hacer los culpables son los que llevan más tiempo y eso es una cosa que empecé a entender”, aceptó el veterano Rafael Baca, quien terminó saliendo del Cruz Azul.

Rafael Baca reconoció que en Cruz Azul había mucha responsabilidad, pero recordó que el futbol es de conjunto, “aunque la culpa iba a ser mía y de los otros dos que ya conocemos, que son Cata (Domínguez) y Chuy (Corona). Aprendí que el futbol es de gustos”.

Así fue como con el tiempo, Rafael Baca quedó fuera de Cruz Azul, al igual que Julio César Domínguez y Jesús Corona, es decir, los más señalados por los fans cementeros.

Rafael Baca fue al psicólogo para enfrentar críticas de fans

El ahora ex jugador del Cruz Azul Rafael Baca reveló que empezó a trabajar con un psicólogo, para encarar esta situación, “siempre me gustó trabajar esa parte porque pienso que es fundamental”.

Y es que la carrera de Rafael Baca en el futbol ha estado poblada de imponderables, desde que fue fichado por el San José Earthquakes de la MLS, pese a que estaba indocumentado en Estados Unidos.

“Estuve tres años, me tocó estar en la Academia del Galaxy en los últimos años de la universidad, y otra vez por el tema de mis papeles no me dieron la oportunidad de ir al primer equipo”, relató Rafael Baca acerca de sus inicios en el futbol antes de llegar a Cruz Azul.

A los 33 años de edad, Rafael Baca no tiene equipo por ahora, y aunque se ha hablado de interés por su servicios del Deportivo Toluca y el Necaxa, la realidad es que su futuro es incierto.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok