Justin Fashanu forma parte importante de la historia del fútbol y la inclusión en el deporte, pues fue él quien inspiró el Día Internacional contra la Homofobia en el Fútbol celebrada cada 19 de febrero.

Pocas veces se ha mencionado a Justin Fashanu como parte de la historia del fútbol y es que además de la gran destreza que tenía, el futbolista dejó un legado en la inclusión.

Pero ¿quién fue Justin Fashanu? Te contamos los siguientes detalles del futbolista:

Justinus Soni o bien, Justin Fashanu, era un futbolista inglés que jugó para serie de clubes entre 1978 y 1997, para luego convertirse en el primer jugador afrodescendiente por el que pagaron un millón de libras.

Justin Fashanu era nigeriano -por su padre abogado-, pero nació en Hackney, Londres, Inglaterra. Tuvo un hermano llamado John con quien fue enviado a una casa hogar llamada Bernardo’s.

Cuando Justin Fashanu tenía seis años, una familia conformada por Alf y Betty Jackson, lo adoptó a él y a su hermano.

En su juventud, Justin Fashanu practicó el box e incluso se dice que él buscada ser boxeador profesional antes que futbolista.

Aunque se desconoce cómo es que llegó al fútbol, Justin Fashanu debutó como aprendiz en el Norwich City, haciéndose profesional para 1978.

Justin Fashanu también se convirtió en el primer futbolista afrodescendiente por el que pagaron un millón de libras para unirse a Nottingham Forest que pertenecía a Brian Clough.

Sin embargo, fue como parte de ese equipo que comenzó el tormento de Justin Fashanu, luego de que se comenzó a rumorar que asistía a bares gay. La homofobia llegó a tal nivel que Brian Clough lo ponía a entrenar separado del resto del equipo.

Para 1990, Justin Fashanu se declaró abiertamente homosexual tras una entrevista con The Sun, bajo el titular: Estrella fubolística de 1 millón de libras “SOY GAY”.

Esta decisión junto con falsas entrevistas anónimas de testigos miembros del parlamento asegurando haber sostenido relación con Justin Fashanu, desmoronaron poco a poco su carrera futbolística.

Pese a que la carrera de Justin Fashanu volví a ser retomada, en marzo de 1998 fue acusado por un joven de 17 años por abuso sexual, lo que lo llevó a suicidio en mayo de ese año, señalando el enjuisiamiento social que vivió sin ser culpable.

Justin Fashanu tenía 37 años cuando se suicidó, pues nació el 19 de febrero de 1961 y murió el 2 de mayo de 1998.

Justin Fashanu no tuvo esposo.

El futbolista sostuvo un tiempo relación con Julie Goodyear, quien antes había vendido a la prensa su pasado lésbico, pero su romance “duró poco”.

Justin Fashanu es del signo zodiacal de acuario, pues nació el 19 de febrero.

Justin Fashanu no tuvo hijos.

Se desconoce el grado de estudios de Justin Fashanu, pero tuvo su debut profesional en el fútbol a los 20 años de edad.

Justin Fashanu perteneció a varios equipo de fútbol, aquí te enlistamos algunos:

El paso de Justin Fashanu estuvo marcado por las hazañas que tenía al momento de meter goles y por ser uno de los futbolistas con más anotaciones.

Cada 19 de febrero es celebrado el Día Internacional contra la Homofobia en el Fútbol, debido a que esta es la fecha de nacimiento de Justin Fashanu, pero ¿a qué se debe?

En la historia del fútbol, Justin Fashanu fue el primer futbolista en declararse abiertamente homosexual en una época donde -sobre todo en el deporte- esto no era bien visto.

Desde que Justin Fashanu se declaró homosexual vivió una serie de situaciones impulsadas por la homofobia, por ejemplo, el rechazo de clubes para un contrato a largo plazo.

Asimismo, Justin Fashanu se volvió blanco de la prensa amarillista cuando se declaró homosexual, debido a que sacaron testimonios de personas que habían sostenido encuentros con él tras verlo en bares gay.

Además de la baja de división en los equipos de fútbol, Justin Fashanu vivió el mayor infierno cuando un menor lo acusó de abuso sexual.

Debido a la crítica social que volvió a resurgir y que él aseguraba ser inocente, Justin Fashanu se suicidó dejando una nota acusando no poder aguantar más la homofobia en su vida.

“Me he dado cuenta de que ya he sido condenado como culpable. No quiero más una vergüenza para mis amigos y mi familia (...) espero que el Jesús que amo me dé la bienvenida y finalmente encuentre la paz”.

Justin Fashanu, futbolista.