La presidenta del Palmeiras, Leila Pereira, está en los reflectores luego de haber sugerido que los equipos de Brasil dejen a la Conmebol para irse a la Concacaf; aquí te hablamos de ella.

Leila Pereira no toleró las acciones que la Conmebol tomó ante el reciente caso de racismo contra Leila Llama en el partido del Cerro Porteño contra Palmeiras de la Copa Libertadores Sub-20.

La Conmebol solo impuso una multa de 50 mil dólares (1 millón de pesos mexicanos) y vetó el estadio de Cerro Porteño por dos partidos, lo cual ocasionó indignación en el Palmeiras.

Por lo tanto, la presidenta del equipo brasileño, Leila Pereira, está inconforme con la mala gestión de la Conmebol pues no está dispuesta a seguir tolerando actos de racismo en el futbol.

¿Quién es Leila Pereira?

Leila Mejdalani Pereira nació el 11 de noviembre de 1964 en Cambuci, Brasil. Actualmente tiene 60 años y es la presidenta del equipo de futbol Palmeiras. También es empresaria, abogada y periodista.

Los aficionados la llaman ‘Tía Leila’ y en 2022 fue reconocida por la revista Forbes como la quinta mujer más rica de Brasil.

¿Quién es la pareja de Leila Pereira?

En 1999, Leila Pereira se casó con José Roberto Lamacchia, un empresario que actualmente tiene 78 años de edad. Hasta la fecha siguen casados.

Leila Pereira a lado de su esposo, José Roberto Lamacchia (captura de pantalla)

¿Cuántos hijos tiene Leila Pereira?

La presidenta del Palmeiras, Leila Pereira, no tiene hijos con su esposo José Roberto Lamacchia.

¿Qué estudió Leila Pereira?

Leila Pereira estudió en la Universidad Estácio de Sá en Río de Janeiro, Brasil, la carrera de Periodismo. Después estudió Derecho en la Universidad Cândido Mendes y acabó abriendo un bufete de abogados.

¿En qué ha trabajado Leila Pereira?

La presidenta del Palmeiras, Leila Pereira, ha tenido varios trabajos durante su carrera profesional. Primero, ejerció como periodista cubriendo el Mundial de 1990 en TV Manchete.

Posteriormente, Leila Pereira comenzó a trabajar en Crefisa en el 2000, en el área legal de la empresa y ocho años después asumió la dirección de la misma. En 2015, comenzó a patrocinar al Palmeiras y dos años después pasó a ser asesora del equipo.

Los palmarés de Leila Pereira como entrenadora

En 2021, Leila Pereira fue elegida como la presidenta del Palmeiras y se convirtió en la primera presidenta mujer en levantar el trofeo del Campeonato Paulista.

También ganó el Campeonato Brasileño de Futbol 2022 y la Recopa Sudamericana, mientras que en la categoría femenina ganó la Libertadores y el Campeonato Paulista.

Leila Pereira con la copa del Campeonato Paulista (captura de pantalla)

Leila Pereira se convirtió en la primera mujer presidenta del Palmeiras

Con 1897 votos, Leila Pereira se convirtió en la primera mujer y la presidenta número 40 del Palmeiras el 20 de noviembre de 2021.

“En los 107 años de historia de este gigante equipo, ser elegida como la primera mujer presidenta del club es un honor. Me gustaría ser una inspiración, no sólo para las mujeres sino para todos. Me siento muy honrada de servir de inspiración a las mujeres y a todos los que luchan y están decididos. “Mujeres de mi Brasil y del mundo, podemos hacer lo que queramos”, expresó Leila Pereira en ese momento.

La fortuna de Leila Pereira

En 2022, Forbes reconoció a Leila Pereira como la quinta mujer más rica de Brasil y se estima que su fortuna ronda de los $3.6 mil millones (casi 80 millones de pesos mexicanos).

Recordemos que está casada con un empresario, quien puso a cargo a Leila Pereira como gerente en algunas de sus empresas. Además de que, la brasileña invierte lo que gana en Crefisa al Palmeiras.

Leila Pereira está decidida a cambiarse a la Concacaf

“Dado que la Conmebol no es capaz de prevenir este tipo de crímenes (racismo), y no es capaz de tratar a los brasileños con la misma importancia que los clubes representan para la entidad, ¿por qué no pensar en unirse a la Concacaf? Solo así respetarán el futbol brasileño. Es algo en lo que pensar”, declaró Leila Pereira.

“No tengo dudas de que esta sanción es un incentivo para que ocurran nuevos casos de racismo. La mayoría de los clubes brasileños han sido víctimas de estos delitos en torneos organizados por la Conmebol, y no podemos permitirlo más. Vamos a tomar medidas muy serias”, agregó la presidenta del Palmeiras.