Karina Esquer, estudiante del Tec de Monterrey fue la elegida para representar a la Delegación Mexicana como abanderada en los Juegos Panamericanos.

Kariana Esquer fue nombrada por el Comité Olímpico Mexicano (COM), al lado del taekwondoín Carlos Sansores, como los dos atletas que serán los abanderados mexicanos en la ceremonia inaugural de los Juegos Panamericanos a efectuarse el viernes 20 de octubre.

El pasado lunes en Palacio Nacional se dieron cita todos los atletas mexicanos participantes en esta justa, donde el presidente André Manuel López Obrador fue el encargado de abanderar a Karina Esquer y a su compañero Carlos Sansores.

¿Quién es Karina Esquer, abanderada de México en los Juegos Panamericanos Santiago 2023?

Karina Esquer es una estudiante y basquetbolista del Tec de Monterrey que se desarrolla en la carrera de Ingeniería Biomédica, cuenta con 18 años y será la abanderada que represente a la Delegación Mexicana en la ceremonia inaugural de los Juegos Panamericanos.

La nacida en Hermosillo Sonora, fue clave en los Juegos Centroamericanos en la disciplina de Basquetball 3x3, siendo su especialiadad, pues llevó al equipo mexicano a colgarse la medalla de oro.

La actuación de Karina fue clave, pues encestó una canasta definitiva de dos puntos en los segundos finales del encuentro para otorgarle el triunfo a México en la final 21-20 sobre Puerto Rico.

Representó a México en el Cocaba U16, en centro de basquet U17 y en el premundial U16 y U18, Mundial de Mongolia U18 y en los Juegos Centroamericanos 2023.

Otro de los eventos en lo que participó fue en los Juegos Olímpicos Juveniles Argentina 2018, donde logró ser la máxima anotadora, ya que metió 30 unidades en los encuentros de la selección nacional.

¿Cómo se enteró Karina Esquer que iba a ser abanderada en los Juegos Panamericanos Santiago 2023?

Karina Esquer quien por primera vez será abanderada para repreentar a la Delegación Mexicana en evento importante como los son los Juegos Panamericanos, señaló que se enteró a través de una llamada telefónica

“Fue por llamada y la verdad estuve muy feliz porque fue algo que no me esperada, fue como la cereza en el pastel, de todo mi trayectoria, de todo mi esfuerzo, mi dedicación y estuvo muy bonito que me hayan dado este ofrecimiento” señaló Karina Esquer.

