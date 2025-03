La psicóloga del Club América, Claudia Rivas, fue una de las piezas claves para llevar al equipo al tricampeonato de la Liga MX. Aquí te decimos quién es y toda su trayectoria profesional.

Claudia Rivas es la responsable de la fortaleza mental que ha ayudado al Club América a ganar tres campeonatos seguidos en la Liga MX, pues es una profesional con una grande trayectoria y experiencia en el área deportiva.

“América es un equipo noble, que ya trae una historia, que tiene identidad. Desde que entramos por esta puerta sabemos qué es el América y es el orgullo de ganar. La idea de nuestra área es construir”, explicó Claudia Rivas en una entrevista.

Actualmente, Claudia Rivas es reconocida como la arma ‘secreta’ de la cosecha de títulos de las Águilas del América. Su éxito se refleja en lo que logra hacer con la mente de los jugadores y de todo el equipo.

¿Quién es Claudia Rivas?

Claudia Rivas es Psicóloga y Doctora en Psicología que ha sido un pieza fundamental en el Club América para ganar campeonatos en la Liga MX.

Actualmente, Claudia Rivas tiene más de 4 mil seguidores en su cuenta de Instagram (@draclaudiarivas) y es conocida como la mente maestra detrás del tricampeonato del Club América.

¿Quién es la pareja de Claudia Rivas?

No hay información actual sobre si Claudia Rivas, psicóloga del Club América, tiene pareja o esposo.

¿Cuántos hijos tiene Claudia Rivas?

La psicóloga deportiva del Club América, Claudia Rivas, tiene una hija aunque no hay información sobre cómo se llama y cuántos años tiene.

En una entrevista, Claudia Rivas habló sobre los retos de ser madre y una profesional en el deporte.

“No fue fácil. Hubo momentos difíciles, especialmente cuando mi hija era pequeña y tenía que viajar. Me tomé un semiretiro y me enfoqué en abrir el área de psicología en la Universidad del Estado de México. Ahí aprendí sobre otros deportes, como baloncesto y patinaje. Pero el fútbol nunca me dejó alejarme demasiado. Tuve mucho apoyo de mi familia, especialmente de mi padre, hermano y la esposa de mi papá”, explicó Claudia Rivas.

¿Qué estudió Claudia Rivas?

Claudia Rivas es Doctora en Psicología del Deporte y actualmente es la psicóloga del Club América. Su padre fue el Dr. Octavio Rivas, un pionero en la psicología del deporte.

¿En qué ha trabajado Claudia Rivas?

Actualmente Claudia Rivas coordina el Área de Psicología del Deporte en el Club América pero también ha trabajado en el Club Puebla y con el Deportivo Toluca F.C.

También está en el área de Psicología del Deporte y Coordinadora Académica de la Endit Campus Metepec-Escuela de Directores Técnicos y en la Universidad del Estado de México.

Claudia Rivas es analista psicodeportivo para TDN Televisa Deportes y colaboradora en Superestadio radio y TV. Durante más de 20 años ha entrenado a deportistas, entrenadores y directivos.

¿En qué otros deportes ha trabajado Claudia Rivas?

Claudia Rivas tiene experiencia en otro deportes además del fútbol, como el baloncesto, golf y patinaje.

Claudia Rivas revela el secreto del Club América para ganar

En una entrevista Claudia Rivas reveló el gran secreto del Club América para conseguir títulos y tiene que ver con el compromiso de todos los que son parte del equipo y la mentalidad que tienen.

“Lo que diferencia al Club América es la calidad humana de todos en la institución. Desde los presidentes hasta los jardineros, todos están comprometidos con el éxito. La directiva y todo el equipo administrativo nos brindan un apoyo increíble. Los jugadores, además, son humildes y se entregan completamente al trabajo diario. Todo eso encaja como un rompecabezas, y los resultados en la cancha son un reflejo de ese esfuerzo conjunto”, dijo Claudia Rivas.

“Antes del tricampeonato, tuvimos que trabajar mucho en la psicología deportiva, porque bajo presión nadie funciona bien a largo plazo. El objetivo era disfrutar del proceso, no solo enfocarnos en ganar, sino en disfrutar cada paso del camino. Y creo que lo conseguimos: disfrutar del proceso fue lo que realmente nos hizo diferentes”, agregó la psicóloga del Club América.