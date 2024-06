La preocupación inundó el Mercedes-Benz Arena en el compromiso entre Hungría y Escocia de la Eurocopa, ya que el futbolista del la Selección de Hungría, Bernabás Varga cayó inconsciente tras un duro choque con el arquero de la Selección Escocesa, Angus Gunn.

La escena durante esta Eurocopa paró al mundo del futbol; rápidamente ingresó el equipo médico para atender a Bernabás Varga, mientras la seguridad rodeaba la dura escena con mantas, mismas que impedían ver al futbolista.

Varga abandonó el recinto ya inmovilizado, entre los aplausos de la afición rumbo al hospital más cercano al Estadio, hasta el momento no se conoce el estado del delantero de 29 años de edad.

Hungría logró un agónico triunfo en el tiempo agregado, con gol de Kevin Csoboth, sumado a que el cuadro húngaro regaló la victoria a su compañero quien desafortunadamente tuvo que salir del compromiso.

¿Quién es Bernabás Vargas, futbolista de Hungría que recibió un brutal golpe durante un partido de Eurocopa?

Bernabás Vargas es un delantero nacido en Szombathely, Hungría el 25 de Octubre de 1994 (29 años de edad), actualmente juega para el equipo del Ferencváros, equipo de la primera división de su país natal; hoy convocado por la Selección Húngara para disputar la Eurocopa

El delantero húngaro ha jugado la mayor parte de su carrera en equipos de su país y de austria, tales como SV Eberau, SV Mattersburgo, SV Lafnitz, Gyirmót F. C. Győr, Paksi F. C., Ferencváros T. C., este último actual equipo de atacante.

De acuerdo al sitio especializado Transfermarkt, Varga tiene un valor de 2,5 millones de euros (cifra superior a los 48 millones de pesos mexicanos)

Con su actual equipo, con quién fichó en el 2023, ha jugado un total de 40 partidos, ha logrado anotar 29 goles y dar 12 asistencias, lo que da un total de 41 aportaciones a gol.

Mientras que con su Selección, solamente ha visto acción en 13 partidos, y ha anotado siete ocasiones, de acuerdo al sitio especializado Transfermarkt.

Bernabás Varga (Matthias Schrader / AP)

¿Podrá continuar Bernabás Varga en la Eurocopa 2024?

Si bien la escena fue dramática, la Selección de Hungría publicó un varias declaraciones entre las que destacan que el futbolista Bernabás Varga se encuentra bien tras el incidente.

“¡El estado de Barnabás Varga es estable! ¡El jugador de @Fradi_HU se encuentra actualmente en uno de los hospitales de Stuttgart! ¡Te informaremos inmediatamente si hay alguna novedad sobre su estado!”, fue el mensaje de la Selección de Hungría.

Hungría ahora está a la espera de saber si califica a los Octavos de Final de la Eurocopa como uno de los mejores terceros lugares del certamen, ya que acumiuló cuatro puntos en esta Fase de Grupos.