A petición de la Liga MX, el cuadro universitario cambió la fecha del encuentro ante las Águilas, el cual se jugará el 6 de marzo.

¡Atención afición de América y Pumas! El Clásico Capitalino, correspondiente a la Jornada 9 del Clausura 2020, cambió de fecha y horario, pues a no se jugará el domingo 8 de marzo como estaba programado.

A través de un comunicado oficial, el conjunto de la UNAM dio a conocer que, a petición de la Liga MX, el partido se jugará el próximo viernes 6 de marzo en punto de las 20 horas en el Estadio Olímpico Universitario.

"En atención a la petición que realizó la Liga MX, el Club Universidad Nacional informa que el partido entre Pumas y América se disputará el próximo viernes 6 de marzo a las 20:00 hrs., en el Estadio Olímpico Universitario" Pumas

⚠ Atención afición universitaria ⚠



El partido Pumas vs. América cambia de fecha y horario.



📄 Más información en: https://t.co/L2bHwRoooj#SoyDePumas pic.twitter.com/yXHi5LX5Aw — PUMAS (@PumasMX) February 28, 2020

Aunque ni Pumas ni la Liga MX dieron más información, en medios se especula que esta decisión se debe a una medida de apoyo al Día Internacional de la Mujer, el cual se celebrará el 8 de marzo , mismo día en el que estaba programado el partido.

Cabe mencionar que un día después, el 9 de marzo, se realizará el paro nacional de mujeres, al que se han unido varios equipos de la Liga MX, entre ellos Chivas y Rayados.

Compromisos antes del Pumas vs América

No cabe duda de que el Pumas vs América es uno de los partidos más esperados de la temporada y más ahora que ambos equipos se encuentran en la parte alta de la tabla general; no obstante, antes deberán cumplir con un compromiso.

América, líder general, tendrá una visita complicada en la figura de los Rayos del Necaxa , equipo que viene de hilar tres derrotas de forma consecutiva y que buscará volver al triunfo ante unas Águilas que vienen de sufrir de más en la Concachampions.

📸¡Así nos preparamos!



👀 Dale un vistazo al trabajo que realizamos esta mañana en Cantera. ⚽️ #SoyDePumas pic.twitter.com/99w2leydbs — PUMAS (@PumasMX) February 26, 2020

Por su parte, los Pumas de la UNAM, que vienen de perder el invicto en casa ante Morelia, tendrán una visita más que complicada al 'Volcán' para enfrentar a unos Tigres que les tienen tomada la medida desde hace algunos años.