Pumas suspende a Marco García tras ser denunciado por acoso sexual (VIDEO)

La directiva tomó esta medida con el fin de investigar al fondo el caso ocurrido en 2017.



México.- Marco García, jugador de Pumas que fue señalado por acoso sexual, no jugará más en el equipo hasta que la situación se esclarezca, tal como anunció Leopoldo Silva, presidente del club.

En entrevista con TUDN, el mandamás felino aclaró que la problemática ocurrió en la administración pasada; sin embargo, decidió abrir una investigación en aras de que aclarar lo sucedido; mientras tanto, García, de 20 años, quedará suspendido de las actividades deportivas.

“Tomé la presidencia el 20 de noviembre del año pasado y el día de hoy, por la nota que se pública en Récord, me entero de este evento que sucedió hace un poco más de dos años y medio… he decidido abrir el expediente y reabrir el tema de los sucedido y como se actuó en su momento. De tal manera, a partir de esta fecha he decidido suspender de manera indefinida en su participación dentro del club al joven Marco García en lo que sacamos las conclusiones del suceso”.

Leopoldo Silva

Marco García, una de las máximas promesas del conjunto universitario, registra 447 minutos disputados en el Clausura 2020, incluso marcó un gol ante Pachuca en la jornada inaugural.

Leopoldo Silva, presidente Pumas de la UNAM, confirma en @Lineade4TUDN que el joven Marco García queda suspendido de manera indefinida #SoyDePumas | #PumasUNAM | #MarcoGarcía pic.twitter.com/mzfz6gR7U3 — Línea de 4 (@Lineade4TUDN) March 10, 2020

¿De qué se le acusa al juvenil?



El día de ayer, en el marco del Paro Nacional de Mujeres del 9 de marzo, el periodista Ignacio Suárez publicó una investigación en diario Récord con base en los testimonios de la presunta víctima, quien afirmó haber sido despedida tras denunciar internamente al futbolista.

De acuerdo con lo expuesto por el comunicador, los hechos ocurrieron en 2017, cuando la supuesta afectada impartía asesorías presenciales a los futbolistas de las fuerzas básicas. En una de las sesiones, la instructora descubrió que Marco García le había tomado fotos de índole sexual sin su consentimiento.

También se dio cuenta de que García compartió las imágenes a otros compañeros vía WhatsApp y Facebook , por lo cual interpuso una queja en el área de recursos humanos de la institución. No obstante, dicha instancia la “traicionó”, pues, siempre la misma fuente, las fotografías que incriminaban al jugador fueron borradas.

Luego de la publicación, el propio Club Universidad emitió un comunicado reconociendo que el acoso ocurrió y que, tras llegar a un acuerdo conciliatorio entre las partes involucradas, Marco había sido sancionado económica y deportivamente. Aunado a ello, se explicó que la denunciante renunció de forma voluntaria a su puesto en 2018.