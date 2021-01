Tanto Ramos como Messi ya son jugadores libres de negociar con cualquier equipo y uno de los pocos clubes que podría contratarles es el PSG.

¿Se imaginan a Lionel Messi y a Sergio Ramos jugando juntos? Pues lo que hasta hace poco hubiera sido solo una fantasía, podría hacerse realidad en los próximos meses, pues ambos jugadores están en la mira del Paris Saint Germain (PSG) para la próxima temporada.

Un auténtico drama es el que se ha vivido en los últimos días con el futuro de Messi y Ramos, pues no han renovado con el Barcelona y Real Madrid, respectivamente. El argentino tiene pie y medio fuera del Barça, mientras que el español se aleja cada vez más de quedarse en el cuadro blanco.

PSG hará un super equipo con Ramos y Messi

De acuerdo a Josep Pedrerol, de 'El Chiringuito' , Sergio Ramos tuvo una charla con el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, a quien le hizo saber que no aceptará la oferta que, hasta el momento, tiene del club, además de que reveló que el PSG quiere ficharlo a él y a Messi para armar un super equipo para la próximo temporada.

"En la charla se habló del PSG. Florentino cree que no va a llegar ninguna oferta del PSG. Y dice Ramos: ‘En el PSG me han dicho que van a hacer un equipazo conmigo y con Messi’. Florentino le repite que no cree que la oferta llegue, pero, que si llega una oferta importante, el Real Madrid lo va a entender” Josep Pedrerol.

— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 5, 2021

Ramos se ha sentido "abandonado" en el Real Madrid

De acuerdo al mismo periodista, Sergio Ramos se ha sentido maltratado y "abandonado" luego de que el Real Madrid no ha hecho lo suficiente para renovar su contrato, lo que sería la principal razón de su salida.

De acuerdo a reportes, el capitán del Real Madrid quiere un aumento de sueldo, situación que el cuadro merengue, dadas las circunstancias derivadas por la pandemia del coronavirus, no está dispuesto a conceder.