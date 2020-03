"Esto es una peste", presidente del Brescia exige cancelar la Serie A

Massimo Cellino explotó después de que el Napoli anunciara que regresará a los entrenamientos, pues señaló que lo más adecuado es cancelar el torneo

Mientras algunos insisten en que las ligas de futbol, entre ellas la Serie A de Italia, se vuelvan a jugar, otros piden ser más realistas para entender que lo más viable es que las competiciones se tendrán que cancelar por la crisis mundial que ha provocado el coronavirus.

En este caso fue el presidente del Brescia, Massimo Cellino, quien explotó luego de que el Napoli informara que regresará a los entrenamientos la próxima semana pese a la situación en la que se encuentra Italia, el país más afectado hoy en día por el COVID-19.

"Si hablamos de fútbol, debemos cancelar todo hasta la próxima temporada. Realismo, caballeros. Esto es la peste" Massimo Cellino. Presidente del Brescia

"No hay que pensar cuándo vamos a reanudar, sino en sobrevivir. Todo debe quedar para la próxima temporada. ¡Seamos realistas! Este virus es la peste", Massimo Cellino, Presidente del Brescia solicitó que la Serie A🇮🇹 sea cancelada por el Coronavirus❌ pic.twitter.com/FFQITpUlQa — Saque de Meta (@Saquedemeta10) March 22, 2020

En declaraciones para el diario italiano 'Corriere dello Sport', el directivo del Brescia aceptó no solo que el torneo es lo menos importante en este momento, sino que a nivel personal se encuentra deprimido y con miedo de salir a la calle.

"El campeonato no me importa... me da miedo salir de casa, tengo depresión", dijo Cellino, quien reveló que su esposa se encuentra en Cagliari, un hijo en Milan y el resto de su familia fuera de Italia.

Cabe mencionar que el Brescia se encuentra ubicado en el último lugar de la Serie A con tan solo 16 unidades, producto de 4 victorias, 4 empates y 18 derrotas , por lo que, de terminar la temporada en este momento, descendería a la Serie B.

Por su parte, el líder del torno es la Juventus de Turín, uno de los equipos más afectados por el COVID-19, pues tiene a tres de sus jugadores contagiados: el italiano Daniele Rugani, el francés Blaise Matuidi y el argentino, una de sus estrellas, Paulo Dybala. Por su parte, Cristiano Ronaldo se encuentra aislado junto a su familia en su casa de Funhal en Portugal.