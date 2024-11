Los Premios The Best 2024 ya tienen a sus nominados, lista completa que sorprende con la aparición de Lionel Messi, aquí te decimos quiénes son los otros futbolistas seeccionados.

El argentino Lionel Messi destaca sorpresivamente en la lista de nominados a los Premios The Best 2024 que entrega la FIFA, como mejor jugador.

Lionel Messi, quien juega actualmente en Inter Miami, busca su cuarto premio The Best 2024 como mejor futbolista del mundo, tras conseguirlo en 2019, 2022 y 2023.

Los Premios The Best 2024 se entregan desde el 2016 y Lionesl Messi suele aparecer en la lista de los nominados a mejor futbolista.

Premios The Best 2024: La competencia de Lionel Messi en la lista de nominados

Lionel Messi tendrá fuerte competencia entre los nominados a los Premios The Best 2024, pero no sería una sorpresa que gane de nueva cuenta el reconocimiento.

Entre los nominados a los Premios The Best 2024 aparecen como serios aspirantes a ganar: Erling Haaland, Vinícius Jr. y Kylian Mbappé. La lista completa es la siguiente:

Dani Carvajal (España), Real Madrid

Erling Haaland (Noruega), Manchester City

Federico Valverde (Uruguay), Real Madrid

Florian Wirtz (Alemania), Bayer Leverkusen

Jude Bellingham (Inglaterra), Real Madrid

Kylian Mbappé (Francia), París Saint-Germain/Real Madrid

Lamine Yamal (España), Barcelona

Lionel Messi (Argentina), Inter Miami

Rodri (España), Manchester City

Toni Kroos (Alemania), Real Madrid (retirado)

Vinícius Jr. (Brasil), Real Madrid

¿Hasta cuándo se puede votar en la elección de los Premios The Best 2024

En los Premios The Best 2024, lista completa en la que destaca Lionel Messi tendrán mayor participación los aficionados en las votaciones por los nominados, en categorías como el mejor jugador.

A través de la página de la FIFA están abiertas las votaciones para los Premios The Best 2024 y cerrarán el 10 de diciembre.

A continuación te compartimos otras listas completas de nominados en los Premios The Best 2024.

Premio The Best a la Jugadora de la FIFA (Futbol Femenino)

Aitana Bonmatí (España, Barcelona)

Barbra Banda (Zambia, Shanghái Shengli/Orlando Pride)

Caroline Graham Hansen (Noruega, Barcelona)

Keira Walsh (Inglaterra, Barcelona)

Khadija Shaw (Jamaica, Manchester City)

Lauren Hemp (Inglaterra, Manchester City)

Lindsey Horan (Estados Unidos, Olympique de Lyon)

Lucy Bronze (Inglaterra, Barcelona/Chelsea)

Mallory Swanson (Estados Unidos, Chicago Red Stars)

Mariona Caldentey (España, Barcelona/Arsenal)

Naomi Girma (Estados Unidos, San Diego Wave)

Ona Batlle (España, Barcelona)

Salma Paralluelo (España, Barcelona)

Sophia Smith (Estados Unidos, Portland Thorns)

Tabitha Chawinga (Malaui, París Saint-Germain/Olympique de Lyon)

Trinity Rodman (Estados Unidos, Washington Spirit)

Premio The Best al Entrenador de la FIFA de Futbol Masculino

Carlo Ancelotti (Italia, Real Madrid)

Lionel Scaloni (Argentina, Selección de Argentina)

Luis de la Fuente (España, Selección de España)

Pep Guardiola (España, Manchester City)

Xabi Alonso (España, Bayer Leverkusen)

Premio The Best al Entrenador de la FIFA de Futbol Femenino

Arthur Elias (Brasil, Selección de Brasil)

Elena Sadiku (Suecia, Celtic)

Emma Hayes (Inglaterra, Chelsea/Estados Unidos)

Futoshi Ikeda (Japón, Selección de Japón)

Gareth Taylor (Inglaterra, Manchester City)

Jonatan Giráldez (España, Barcelona/Washington Spirit)

Sandrine Soubeyrand (Francia, París FC)

Sonia Bompastor (Francia, Olympique de Lyon/Chelsea)

Premio The Best al Guardameta de la FIFA (Futbol Masculino)

Andriy Lunin (Ucrania, Real Madrid)

David Raya (España, Arsenal)

Ederson (Brasil, Manchester City)

Emiliano Martínez (Argentina, Aston Villa)

Gianluigi Donnarumma (Italia, París Saint-Germain)

Mike Maignan (Francia, AC Milán)

Unai Simón (España, Athletic Club)

Premio The Best a la Guardameta de la FIFA (Futbol Femenino)