La Premier League anunció que en las pruebas realizadas entre el 28 de diciembre y 3 de enero, se detectaron 40 casos positivos.

El coronavirus sigue afectando al mundo del futbol en Europa, sobre todo a la Premier League, liga que anunció este martes 40 nuevos casos positivos en las pruebas realizadas en los últimos días; no obstante, no está en planes suspender la competición como en marzo del año pasado.

A través de su página oficial, la Premier League dio a conocer que tras realizar más de 900 pruebas entre el 28 de diciembre y el 3 de enero , se registraron 40 casos positivos por Covid-19, la cifra más alta en lo que va de la presente temporada.

La cifra más alta que se había registrado en esta campaña fue de 18 casos positivos en diciembre. En la última semana se habían registrado 28 positivos en mil 311 test realizados, y luego se sumaron 12 casos más, en los 984 test de la segunda oleada.

Esta noticia se unas horas después de que Boris Johnson , Primer ministro del Reino Unido (UK), anunciara un confinamiento total ante la alza de contagios de la nueva cepa del coronavirus que fue detectada en la isla.

Premier League se jugará como está programada

Los casos de coronavirus en diferentes equipos de la liga, así como los aplazamientos de partidos como el Everton vs Manchester City o Tottenham vs Fulham, no provocaron que la Premier League pierda la esperanza de seguir adelante con el torneo, tal y como está programado.

En el mismo comunicado, señalaron que tienen la confianza en que, con los protocolos anti Covid-19, el resto de la competición se pueda llevar a cabo.

"Tenemos confianza en los protocolos contra el covid-19, respaldados totalmente por el gobierno, para permitir que los partidos se disputen según lo programado"



Los jugadores tampoco han colaborado, al menos no los que tuvieron comportamientos inadecuados pese a la situación que atraviesa el país en el que viven. Tal es el caso de Sergio Reguilón y Giovanni Lo Celso del Tottenham, o Benjamin Mendy del Manchester City, que fueron captados en fiestas en estas fechas navideñas.