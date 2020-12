La portera de Monterrey, Alejandría Godínez, tuvo un terrible fallo que significó el gol de Tigres en el duelo de ida de la cuarta Final Regia.

El equipo de Tigres se encuentra muy cerca de levantar un nuevo título en la Liga MX Femenil, luego de vencer 1-0 a las Rayadas de Monterrey en el duelo de ida de la gran final, gracias a un garrafal error de la portera Alejandría Godínez.

El importante partido, disputado en la cancha del Gigante de Acero, era más que parejo y muestra de ello el marcador igualado sin goles, pero fue al minuto 61 cuando Lizbeth Ovalle cobró un tiro directo cerca del área grande.

El tiro no llevaba peligro y parecía que Alejandría Godínez podría quedarse con el esférico sin ningún tipo de problema; no obstante, quizá por un exceso de confianza, no fue así y el balón se le escurrió entre las piernas, provocando el único gol del encuentro.

EN EL PEOR MOMENTO

.

La arquera de Rayadas Alejandria Godinez cometió un grave error en el momento más importante del torneo, regalandoles a @TigresFemenil la ventaja.#TigresFemenilXLa3 #ArribaElMonterrey pic.twitter.com/2qAGQCCB9b — A la canchaMx (@alacancha_mx) — A la canchaMx (@alacancha_mx) December 12, 2020

Alejandría fue la gran señalada tras la derrota de su equipo; sin embargo, su entrenador, Héctor Becerra , le mostró su confianza: "Ha hecho una buena temporada con nosotras, no hay que reprocharle nada, hoy le tocó a ella, ella pondrá la cara para aceptar las críticas, tiene toda mi confianza, hay que apoyarla", señaló al finalizar el partido.

Tigres se pudo llevar más ventaja ante Rayadas

Las Rayadas de Monterrey perdieron la final de ida ante el acérrimo rival; no obstante, podrían decirse un poco tranquilas, ya que el marcador pudo ser más abultado, sentenciando el título en el primer duelo.

Y es que Tigres fue mucho mejor sobre el terreno de juego y pudo haberse llevado una mayor ventaja de no haber sido por un error arbitral que le anuló un gol a Katty Martínez.

🔚 ¡Terminó el partido de ida de la Gran Final y nos vamos a casa con ventaja mínima! 👊🏼 ¡Venga equipo, en el Uni saldremos con todo en busca de la gloria!



Presentado por @CementosCEMEX #TigresFemenilXLa3 🏆#EstoEsTigresFemenil 🐯 pic.twitter.com/OzMFwzTqie — Tigres Femenil 🐯 (@TigresFemenil) — Tigres Femenil 🐯 (@TigresFemenil) December 12, 2020