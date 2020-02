De Nigris también afirmó que Chávez Jr. sólo anda de fiesta y por ello no se prepara como es debido.



México.- Aunque todavía no hay fecha para el duelo de titanes que supondrá la pelea entre Poncho de Nigris y Julio César Chávez Jr., vaya que ambos personajes se han estado mandado varios mensajes para calentar motores.

Si hace uno días el “Hijo de la Leyenda” aseveró que dejaría deforme al actor y cantante, ahora este último le recomendó al primero ponerse a entrenar toda vez que, según su consideración, pierde mucho tiempo en el celular y en andar de fiesta.

Asimismo, el regiomontano reveló que él sí que se está poniéndose en forma para el eventual “pleito”, que podría dirimirse, según rumores, en Culiacán, Sinaloa.

“Entrena, porque estás nada más pendejeando en el celular. Ponte al tiro, la raza me está motivando. Te mando muchos besos bebé. Pero en serio ponte a entrenar, porque nada más andas de fiesta. Yo ando enfocando trabajando, disciplinado. Y ponle fecha a la pelea”.

Poncho de Nigris

Poncho de Nigris tiene confianza a tope



Cierto es que, tal como se ve en su cuenta de Instagram, Chávez Jr. pasa demasiado tiempo subiendo historias y de celebración en celebración; aunque eso sí, también ha compartido videos donde se le observa entrenando arduamente.

Por su lado, Poncho de Nigris también ha llevado a cabo una preparación digna de reconocerse, incluso ensayando algunos movimientos boxísiticos para vencer a su rival.

Es tanta la confianza del actor que ahora quiere que el combate sea a seis rounds y no a tres, como originalmente había sido planteado por Julio César Chávez Jr..