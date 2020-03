Por si no bastara con tales palabras, el actor adelantó que noqueará a Chávez Jr. en el segundo asalto.



México.- Será en estos días cuando conoceremos la fecha y sede para lo que promete ser la pelea del año, es decir, la que dirimirá Poncho de Nigris, ídolo de las multitudes regias, ante Julio César Chávez Jr., “promesa” del boxeo mexicano.

Por lo pronto, el actor y cantante advirtió que el “Hijo de la Leyenda” no es un peleador adecuado para él debido a sus constantes indisciplinas. Asimismo, adelantó que se enfocará en lastimar su nariz con el propósito de mandarlo a la lona.

Y es que, recordemos, Chávez Jr. sufrió fractura en dicha parte del cuerpo durante su última pelea, misma que dirimió ante el estadounidense Daniel Jacobs.

“Quiero decir que sí se hará la pelea con Chávez Jr., ya estamos por cerrar la fecha. Él no es rival para mí. Lo voy a noquear en el segundo round, me voy a enfocar en su nariz. La verdad es que no sé si llegue a dar el peso por sus indisciplinas.”

Poncho de Nigris

El Júnior responde



Cabe señalar que el pugilista, cuya carrera ha venido a menos en los últimos años, no superó la báscula en aquel combate ante “Miracle Man” , disputado a finales del año pasado; de ahí las críticas de Poncho de Nigris.

Al respecto de estas, Julio César Chávez Jr. señaló a su próximo rival por estar espiándolo en sus entrenamientos, los cuales espera lo lleven a conseguir el triunfo en el pleito que está pactado a tres rounds.