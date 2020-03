Miguel Herrera deja la puerta abierta para que Renato Ibarra regrese al América

El “Piojo” reveló que, antes de la suspensión del Clausura 2020, existieron pláticas para analizar la situación laboral del futbolista ecuatoriano.

México.- El tema de Renato Ibarra no está del todo cerrado en América pese a que por ahora permanece separado del plantel tras estar detenido por violencia de género y tentativa de feminicidio.

Y es que, de acuerdo con Miguel Herrera, antes de que se diera el parón por el coronavirus se estaba analizando la situación contractual de Renato Ibarra, quien está llevando su proceso penal en libertad luego de que el cargo de feminicidio fuera retirado tras alcanzar un acuerdo con su esposa, Lucely Chalá.

“Todavía no sé (si volverá o no), la verdad, también en esas pláticas andábamos, ahorita la directiva lo tiene separado del plantel, pero vamos a esperar a que se tome una decisión y nos la comuniquen porque realmente no está al cien por ciento claro este caso y en cuanto esté se comunicará a todos”. Miguel Herrera

“Nadie quiere que se vaya del América”, reconoce el ‘Piojo’

El pasado 5 de marzo, Renato Ibarra fue detenido por policías de la Ciudad de México después de que familiares de Lucely Chalá solicitaran el apoyo. Posteriormente, pasó algunos días en el Reclusorio Oriente, el cual abandonó el 12 de marzo.

Más allá de esta problemática, Miguel Herrera afirmó en la misma entrevista con Radio Fórmula que el ecuatoriano es un gran jugador de futbol, por ende, nadie de su cuerpo técnico quiere que se vaya del América, máxime tomando en cuenta las bajas que existen en la nómina.

“La verdad es un gran jugador, nadie quiere que se vaya del América, es un jugador que nos estaba funcionando bastante bien y es muy bueno, pero esperaremos a la decisión que se tome por parte de la directiva y por supuesto el club”.

Veremos si Renato Ibarra puede regresar al Nido o bien, es negociado con algún otro club de la Liga MX; de hecho, trascendió que Tigres estaría interesado en sus servicios.